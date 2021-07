Überhaupt, so Schneider im Gespräch mit rbb|24, habe er keinerlei direkte Diskriminierungserfahrung. Vielmehr gebe es einfach diese "Tage, an denen es nicht so gut läuft", nennt es Schneider. "Wir haben ein Problem mit Gewalttätigkeit. Der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Aber das ist nicht der Regelfall." Es überwiegen für ihn die positiven Seiten an der Schiedsrichterei, auch wenn man für knapp 20 Euro Aufwandsentschädigung pro Partie in der Regel der Buhmann ist. "Am Ende hat man wahrscheinlich einen guten Tag, wenn beide Seiten gleichermaßen unzufrieden sind", sagt Schneider mit Witz und klarer Stimme, die erahnen lässt, dass ihn so schnell nichts aus dem Gleichgewicht schubst.