Interview | Projekt "Neuköllner Schwimmbär" - "Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten geht immer weiter zurück"

Bild: imago images

28.07.21 | 12:38 Uhr

Als das Projekt "Neuköllner Schwimmbär" gegründet wurde, konnten über 40 Prozent der Drittklässler im Bezirk nicht schwimmen. Seither hat sich vieles geändert. Allerdings nicht alles zum Guten, wie Trainerin Daniela von Hoerschelmann erzählt.

rbb|24: Frau von Hoerschelmann, Sie sind Projektkoordinatorin des 2014 gegründeten Projekts "Neuköllner Schwimmbär". Das klingt erstmal putzig, hat aber einen ernsten Hintergrund. Daniela von Hoerschelmann: Wir sind gegründet worden mit Hinblick auf die massiv schlechte Nichtschwimmer-Quote in Neukölln. Diese ewig rote Laterne mit mehr als 40 Prozent an Kindern, die nicht schwimmen gelernt haben im Schul-Schwimmunterricht, hat uns damals dazu bewogen. Und das ist es, was uns auch heute noch am Herzen liegt: die Kernkompetenz Schwimmen, die eben auch nur in der dritten Klasse erreicht werden kann, weiterhin zu fördern und zu fordern.

Können Sie Erfolge beziffern? Mir hat mal ein Lehrer aus Neukölln gesagt: Das, was wir in einer Woche leisten, dafür brauchen sie bis Weihnachten. Und wir sind jetzt in Neukölln tatsächlich bei einer realen Quote von um die 20 Prozent an Nichtschwimmern. Das sind allerdings Vor-Corona-Zahlen. Die Entwicklung ist ja jetzt bei allen tendenziell eher schlechter.

Daniela von Hoerschelmann ist Schwimmtrainerin und Projektkoordinatorin vom "Neuköllner Schwimmbär". Bild: privat

Wieviele Kinder nehmen an dem Projekt teil? Wir haben normalerweise in einem Schwimmbär-Jahr ungefähr 1.200 Schüler und Schülerinnen aus Neukölln. Zudem haben wir jetzt im bereits zweiten Jahr ein Sommerprojekt. Da kommen allerdings nicht nur Neuköllner Schülerinnen und Schüler, sondern wir haben auch welche aus Treptow-Köpenick und Tempelhof-Schöneberg mit dabei. Wir haben sogar Familien, die aus Lichtenberg und Pankow kommen.

Wo und wie kriegen Sie diese enorme Anzahl an Kindern denn unter ein Dach? Im Kombibad Lipschitz-Allee, mit 31 Trainern und Trainerinnen und Assistenzkräften. Es sind 40 Kinder pro Kurs, sechs Kurse pro Tag. Ein Kurs dauert eine Woche und geht über fünf Tage und jeweils 45 Minuten. Das Ganze haben wir jetzt über den Zeitraum von sechs Wochen angeboten.

rbb/Amelie Ernst Sommerkurse für Kinder - Brandenburg erleichtert Zugang zu Nachhol-Schwimmkursen Tausende Grundschüler haben im Corona-Jahr nicht richtig schwimmen gelernt. Brandenburgs Bildungsministerium pumpt zwar Extra-Gelder in kostenlose Sommerkurse. Doch nach Kritik werden nun die Vorgaben dafür gelockert. Von Amelie Ernst

Also alles bestens - trotz Corona? Tatsächlich hat es das Land Berlin auch im vergangenen Jahr geschafft, im Wechselunterricht Schulschwimmen anzubieten. Das wurde von den Schulen aber nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Die Kernkompetenz für das Leben ist Schwimmen. Und das haben sie [Schülerinnern und Schüler; Anm. d. Red.] nur in der dritten Klasse. Das, was man aufholen müsste beim Lesen und Schreiben, ist vielleicht noch in den kommenden sieben Jahren möglich. Das Schwimmen allerdings nicht mehr, weil wir nicht mehr die Kapazitäten haben in den Schwimmhallen.

Während Corona wurde gemutmaßt, dass ganze Jahrgänge an Kindern gar nicht mehr schwimmen lernen würden. Dem würde ich widersprechen. Ich habe das auch gelesen, mit sehr viel Erstaunen. Ich denke, dass mindestens die Hälfte aller Schulen trotzdem das Angebot wahrgenommen haben. Aber die Hälfte reicht natürlich nicht aus. Wie lange unterrichten Sie schon Kinder im Schwimmen? Seit zwölf, dreizehn Jahren.

Imago/Rüdiger Wölk Ausfall von Unterricht in der Pandemie - Tausende Berliner Schüler holen ab Montag ihr Seepferdchen nach Brustschwimmen, Tauchen, Sprung vom Beckenrand: Tausende Berliner Schüler können ab Montag ihre Schwimmabzeichen machen, die sie wegen Corona verpasst haben. Die Plätze sind heiß begehrt - die DLRG blickt mit Sorge auf die Schnellkurse.



Haben Sie in diesem Zeitraum Veränderungen festgestellt? Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern geht immer weiter zurück. Und damit ist natürlich auch die Entwicklung im Schwimmen deutlich schwieriger. Haben Sie dafür konkrete Anhaltspunkte? So Sachen wie Radschlagen, Handstand und Rollen - das können die Kinder heute fast nicht mehr. Können Sie sich das erklären? Der Vereinssport ist generell zurückgegangen. Ebenso wie das Engagement der Eltern, das wird auch immer geringer. Das darf ich fast gar nicht sagen, weil ich stellvertretende Landeselternsprecherin bin.

Dann geben Sie Eltern oder solchen, die es werden wollen, doch zumindest in Sachen Schwimmen mal einen Tipp! Wirklich sinnvoll wäre es, ganz banale Dinge zu machen: Zum Beispiel beim Duschen auch mal den Kopf unter Wasser zu halten. Wir müssen die Kinder nicht vor dem Wasser schützen, sondern es als etwas Natürliches wahrnehmen. Man muss nicht zum Babyschwimmen gehen. Aber ein Wassergewöhnungskurs ist eine gute Möglichkeit. Oder einfach mal mit den Kindern schwimmen gehen. Man muss auch gar nicht so hohe Erwartungen haben. Wenn man mit den Kindern Spaß hat, dann lernen die das ganz automatisch.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Ilja Behnisch.

Sendung: rbb UM6, 28.07.2021, 18 Uhr