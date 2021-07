Wenn man sich hier hinstellt und von der Seite rüber guckt, den Alex im Hintergrund sieht, plus eigentlich 20.000 Sitzplätze – wir starten nur mit 10.000 am Anfang – ist das schon ziemlich perfekt. Insofern haben sich die ganzen Verhandlungen und Gespräche, die wir jetzt drei, vier Monate geführt haben, tatsächlich auch gelohnt.

Herr Karajica, ich habe mich mit Ihnen in die Mitte des Jahn-Stadions gestellt und das hat natürlich einen Grund. Wie fühlt es sich für Sie an, zu wissen, dass Viktoria Berlin nach langen Verhandlungen eine Heimspielstätte gefunden hat?

Zusammen mit seinem Bruder Tomislav Karajica gründete er die SEH Sports & Entertainment Holding , die Anteile an den Fußballklubs SK Austria Klagenfurt und dem FC Viktoria 1889 Berlin hat. Karijica ist außerdem CEO der neugegründeten European League of Football.

Und wie es beim Fußball so ist, muss manchmal auch an der richtigen Stelle stehen, wenn der Ball kommt, um ihn reinzumachen. Wir haben ihn reingemacht und die Gespräche mit dem Senat sind relativ schnell und sehr, sehr konstruktiv gewesen.

Ich glaube, in das erstere können wir uns nicht einmischen, weil wir da auch schlicht und ergreifend nichts zu sagen haben. Unser Prozess fing im Grunde mit dem Aufstieg an, als wir begonnen haben mit dem Senat zu reden. Wir waren mit anderen Stadien im Gange, die Lizenz haben wir übers Olympiastadion bekommen, wir waren im Mommsenstadion unterwegs. Wir haben viele Alternativen angeguckt, nur irgendwann hat der Senat gesagt, dass es doch im Jahn-Sportpark geht.

Offengestanden haben wir uns noch nicht für die Flutlichtanlage entschieden. Fakt ist natürlich, dass die Charakteristik grundsätzlich erhalten bleiben wird, weil wir es nicht provisorisch im Stadion machen wollen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, dass wir den Auflagen gerecht werden. So eine Flutlichtanlage muss bestimmten Ansprüchen genügen. Sowohl von den Sicherheitsbedingungen als auch von den DFB-Auflagen. Das heißt, aus all dem wird es ein Kompromiss sein.

Das, was Sie heute sehen, wird demontiert und darauf kommen neue Flutlichter. Ungefähr in der gleichen Gegend. Das, was in den nächsten Wochen passieren wird, ist, dass Kubikmeter für Kubikmeter ausgegraben werden wird, dann werden neue Fundamente gegossen werden und dann werden an den Positionen, die wir heute sehen, irgendwann mal neue Lichter brennen.

In Berlin haben vorher schon viele versucht, einen Verein zur dritten Kraft zu machen und es hat nicht funktioniert. Warum haben Sie sich für Viktoria entschieden? Was haben Sie in diesem Verein gesehen?

Es gibt immer verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich meine, man kann schon über Viktoria mit mehr Downs als Ups in der jüngsten Geschichte sagen, was man will, aber wenn man sich anschaut, wie der Verein gestartet ist: der hat Historie, der hat Leidenschaft, der hat Wurzeln gelassen in der Stadt. Es ist der größte fußballspielende Verein in Deutschland. Es ist nicht Bayern München. Es ist nicht Borussia Dortmund. Es gibt keinen Verein in Deutschland, in dem mehr Menschen tatsächlich Fußball spielen.

Auch ohne großes Zutun von irgendjemandem hat dieser Verein eine unfassbar gute Jugendarbeit in den letzten Jahren hervorgebracht. Die jungen Leute sind heute noch da und haben Bock bei Viktoria Fußball zu spielen. Da sind viele Spieler aus dem Umkreis von Viktoria hervorgekommen. Und wenn sie langfristig denken über nachhaltiges Arbeiten, dann spielt das eine Rolle. Der Unterbau ist da.

Und dann ist es natürlich ein Hauptstadtklub. Machen wir uns nichts vor, wir sind mitten in Berlin. Jetzt mal rein makroökonomisch gesehen, war Berlin vor Covid der Hotspot in Europa. Der hat Barcelona, Madrid oder Rom den Rang abgelaufen. Die Leute wollen hier sein und Zeit verbringen. Wir haben in Berlin zwei Erstligisten, aber wir haben danach irgendwie acht Regionalligisten gehabt und dazwischen war gar nichts. Und wir haben gesagt, wenn wir das Ding angehen und hoffentlich einen guten Job machen, dann haben wir hier die Chance, nachhaltig eine dritte Kraft zu etablieren.

Und dann gab es noch diese besondere Situation mit der Insolvenz. Dass man relativ schnell aktiv werden und kurz abwägen musste. Die eine Hälfte war Ratio und die andere war tatsächlich Emotion. Und wir haben uns eigentlich, wenn man ehrlich ist, aus beiden Beweggründen für Viktoria entschieden.