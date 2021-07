Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys startet mit einem Heimspiel in die neue Bundesliga-Saison. Wie aus dem am Montag veröffentlichten Spielplan hervorgeht, bestreiten die Berliner ihr erstes Spiel am 6. Oktober zu Hause gegen die Grizzlys Giesen. Auch die Netzhoppers aus Brandenburg treten im ersten Spiel in der heimischen Arena an und empfangen am gleichen Tag in einer Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales die United Volleys Frankfurt.