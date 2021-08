"Uns muss es darum gehen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Da gehört Talentförderung mit dazu, damit talentierte Mädchen in Berlin bleiben und nicht in Potsdam an der Schule sind und bei Turbine trainieren. Wir haben es geschafft, dass unsere Spitzentalente auch in den Sportschulen hier in Berlin mittlerweile Zugang haben. Wir haben Mädchenstützpunkte gegründet und wir haben eine Auswahltrainerin extra für den Bereich weiblich engagiert, damit da auch Gleichbehandlung zu den Jungs existiert. Mehr geht sicherlich auch über die Breite, da müssen wir mit den Vereinen reden. Auch da gibt es Bedenken, zum Beispiel wegen der Kabinenanzahl, wie kann da mit zusätzlichen Mannschaften der Spielbetrieb organisiert werden. Da ist noch einiges zu tun und einiges möglich."