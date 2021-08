Neues Radio-Angebot der ARD - Audio-Reportagen aller Spiele der Fußball-Bundesliga

10.08.21 | 17:20 Uhr

Die ARD bietet ab sofort Live-Reportagen aller Partien der 1. und 2. Bundesliga sowie des DFB-Pokals. Wie das funktioniert und warum auch traditionelle Anhänger der Radio-Konferenz weiterhin voll auf ihre Kosten kommen.

"Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht", soll Sepp Herberger einmal gesagt haben. Der Trainer der Weltmeisterelf von 1954 trifft damit die Faszination und die Herausforderung des neuen Audio-Streaming-Angebots der ARD im Jahr 2021 auf den Punkt. Es macht den großen Reiz aus von Bundesliga-Konferenzen: dass jeder Spieltag Überraschungen bereithält, dass sich in manchen Spielen kurz vor Abpfiff noch mal alles drehen kann - und dass manchmal sogar der FC Bayern verliert.

Das umfangreichste Fußball-Audioangebot der ARD

Für die Moderatorinnen und Planer der Sendung liegt darin auch eine Schwierigkeit: jede Woche eine Sendung mit Vor- und Nachberichterstattung vorzubereiten, inklusive Halbzeit-Analyse. Und dann entwickeln sich die Partien plötzlich ganz anders. "Man weiß nicht, wie sich das Spiel dreht, das ist gerade an einem Bundesliga-Samstag in der Konferenz eine große Herausforderung, da den Überblick zu behalten und zu entscheiden, worauf man an dem Tag besonders achtet", sagt Lisa Tellers, die als eine von drei Moderatorinnen durch die neu konzipierten Fußballsendungen leitet. Es handelt sich um das umfangreichste Fußball-Audioangebot, das die ARD jemals bereitgestellt hat. Mit dem Start der Saison 2021/22 überträgt die ARD alle Spiele der 1. und der 2. Bundesliga sowie des DFB-Pokals und Supercups in voller Länge digital: über Webseiten, Apps und Sprachassistenten.

Zuhörer haben die Wahl: Konferenz oder Einzelspiel

Zusammen mit der Relegation und dem Supercup wird das Angebot aus der Fußball-Bundesliga pro Saison 617 Spiele umfassen. "Es ist ein spannendes Projekt, das es so vorher noch nie gab", sagt Julia Kleine, die ebenfalls als eine der Moderatorinnen mit den Reportern in den jeweiligen Stadien in Kontakt ist. "Das bedeutet natürlich viel Arbeit, aber es ist ein tolles, sportaffines Team, jeder kniet sich voll rein." Gesendet wird dieses umfangreiche Fußball-Paket auf den RBB-Onlineangeboten rbb24.de und inforadio.de sowie auf den entsprechenden Apps, außerdem auf sportschau.de und der zugehörigen App. "Um die Spiele zu verfolgen, muss man kein Abo abschließen, wie es im Fernsehen der Fall wäre", sagt Lisa Tellers, die als Moderatorin durchs Audioangebot führt. Die Zuhörer haben die Wahl, ob sie die klassische Bundesliga-Konferenz verfolgen oder lieber über die volle Spielzeit an ihrem Lieblingsteam dranbleiben wollen. "Aber auch die Einzelspiele sind an die gemeinsame Vorberichterstattung, an die Halbzeitanalysen und Nachberichterstattung gekoppelt", sagt Lisa Tellers. Das heißt: jeder Zuhörer kann individuell entscheiden, welches Spiel er hören will - und bleibt trotzdem informiert über das restliche Geschehen am Spieltag.

Klassisches Radio-Format geht weiter

Damit die Fußball-Übertragung reibungslos und für alle Fans zufriedenstellend über die Bühne geht, kreisen die Gedanken von Maja Graef schon am Montag um den Spieltag am Wochenende. "Es geht darum, den Überblick zu behalten: Was werden die spannenden Geschichten? Wo müssen wir besonders hingucken?", sagt Graef, die als eine von vier Producern die Sendungen plant. "Es kommt darauf an, daraus dann eine schöne Vorberichterstattung zu gestalten, die eben alle Fans richtig gut finden, und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, von da aus in ihr jeweiliges Spiel zu gehen." Alle Liebhaber der klassischen Fußballkonferenz im linearen UKW-Radio dürfen übrigens beruhigt sein: Das neue Audio-Angebot dient als Ergänzung zum bestehenden Radioangebot. Das bedeutet: Die klassische Bundesliga-Konferenz im Radio wird es auch weiterhin geben.

Sendung: rbb inforadio, 10.08.21, 14:15 Uhr