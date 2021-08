Vereinigung der Berliner Wagner-Brüder in der NBA ist perfekt

picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Slocum

Erstmals laufen zwei deutsche Brüder in der Basketball-Profiliga NBA für das gleiche Team auf: Der Berliner Moritz Wagner hat einen neuen Vertrag bei Orlando Magic unterschrieben und geht damit mit seinem jüngeren Bruder Franz auf Korbjagd. Das teilte der NBA-Klub am Montag (Ortszeit) auf seiner Webseite mit [nba.com/magic] .

Ex-Alba-Spieler in der NBA

Franz Wagner war Ende Juli vom Klub an achter Stelle gedraftet worden. Schon kurz darauf hatte sich Moritz 'Moe' Wagner laut Medienberichten mit den Magic auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Die Franchise aus Florida machte den Deal allerdings erst jetzt offiziell - ohne Angaben zur Laufzeit. Der Berliner war zum Ende der vergangenen Spielzeit in Orlando gelandet, nachdem sich die Boston Celtics von ihm getrennt hatten. Zuvor war er von den Washington Wizards an Boston abgegeben worden.

Für Orlando bestritt der 24-jährige Nationalspieler elf Begegnungen, zehn davon als Starter, und erzielte durchschnittlich elf Punkte, 4,9 Rebounds und 1,1 Assists. Zuletzt war der 2,11-m-Mann bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einsatz. Mit der deutschen Nationalmannschaft erreichte der frühere College-Spieler das Viertelfinale gegen Slowenien (70:94).

Sein 19-jähriger Bruder Franz Wagner war als Achter so früh wie bislang nur Detlef Schrempf gedraftet worden. Selbst Dirk Nowitzki, 1998 als Nummer neun an die Milwaukee Bucks gegangen, stellte er in den Schatten.