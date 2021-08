Berliner Halbmarathon - Wenn Top-Athleten auf Freizeitsportler treffen

Bild: imago/Camera 4

21.08.21 | 08:30 Uhr

Erstmals wurde der Berliner Halbmarathon vergangenes Jahr ausgesetzt. Am Sonntag soll der besondere Wettkampf wieder stattfinden, bei dem sich Elite-Athleten die Strecke mit Hobby-Läufern teilen. Für Besucher gibt es viel zu beachten. Von Shea Westhoff

Das hatte seit Jahrzehnten Bestand in Berlin, der launenhaften und manchmal etwas meckrigen Metropole: Hobbyläufer und Spitzenathleten aus vielen Nationen werden einmal im Jahr wärmstens in Empfgang genommen zum Halbmarathon, für den die Innenstadt umgekrempelt und zum Rundkurs umfunktioniert wird. Doch als das Coronavirus begann, um sich zu greifen, ruhte der Halbmarathon im vergangenen Jahr erstmals. Am Sonntag wird das Event in der Innestadt neu aufgelegt. Nun geht es nicht mehr nur um einen Lauf über die Distanz von 20 Kilometern, welche von rund 30.000 Läuferinnen, Läufern und Skatern bewältigt werden wollen. Sondern auch darum, Normalität zurückzugewinnen. Und es geht um einen Streckenrekord.

Die Bestzeit dürfte am Sonntag fallen

Besonderer Fokus beim 40. Berliner Halbmarathon liegt dabei auf dem Langstreckenläufer Philemon Kiplimo. Der Kenianer lief den Valencia-Halbmarathon vor einem halben Jahr in 58:11 Minuten - damit würde er den Streckenrekord der Bundeshauptstadt bequem pulverisieren. Sein Landsmann Erick Kiptanui hatte diesen im Jahr 2018 aufgestellt (58:42 Minuten). "Es ist das erste Mal, dass ich in Berlin an den Start gehe, ich freue mich sehr darauf", sagte Kiplimo am Freitag auf einer vom Veranstalter SCC Events einberufenen Medienrunde in Berlin. "Ich habe mich zwei Monate vorbereit und versuche meine Bestleistung abzurufen." Das besondere an der Veranstaltung ist ja, dass sich Freizeitsportler in einem gemeinsamen Feld mit den Elite-Athleten messen können - und sei es nur auf dem ersten Kilometer. Nachdem der Outdoorsport seit Ausbruch des Coronavirus in Deutschland einen Boom erlebte, dürfen tausende Freizeitathleten ihr Können nun unter Wettkampfbedingungen austesten.

imago images/Camera 4 Runners City Night am Samstag - Berlin läuft wieder Mehr als ein Jahr lang fielen in der Pandemie in Berlin alle großen Laufveranstaltungen flach. Am Samstag endet diese Zeit nun mit der Runners City Night. Ein Überblick über Hygienekonzept, Vorbereitungen, Startzeiten und Sperrungen.

Wie ein Sightseeing-Rundweg

Die Skater und Läuferinnen haben beim Halbmarathon eine 20,095 Kilometer lange Strecke quer durch die Innenstadt vor sich, die auf der Straße des 17. Juni starten und enden wird [generali-berliner-halbmarathon.de/streckenplan]. Die Route ließe sich dabei auch ideal für internationale Touristen als Sightseeing-Rundweg bewerben: Ausgehend von der Siegessäule verläuft die Strecke durch die City West: Die Athleten passieren zunächst den Ernst-Reuter-Platz und das Schloss Charlottenburg, um von dort in Richtung Süden abzudrehen zum Kurfürstendamm. Danach geht es nach Osten bis auf Höhe des Berliner Doms. Schließlich geht es "unter den Linden" in die Zielgerade, beim Brandenburger Tor ist dann Schluss. In der Berliner Innenstadt werden für die Veranstaltung mehrere Straßen abgesperrt. Bereits am Freitag wurden einzelne Sperrungen vorgenommen, diese betreffen die Straße des 17. Juni und den Platz des 18. März. Dicht gemacht wurde am Freitagabend außerdem die Ebertstraße, die zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz verläuft.

Das Läuferfeld mehrfach erblicken

Ab Sonntagfrüh um 8 Uhr müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer im gesamten Streckenbereich auf Absperrungen einstellen [berlin.de]. Der innere Veranstaltungsraum in Charlottenburg, Tiergarten und Mitte kann dann nur mit Umwegen angefahren oder verlassen werden. Die Absperrungen werden aufgehoben, sobald die oder der letzte die Ziellinie überquert hat.

imago images/photothek Do 29.07.2021 | 15:15 | radioeins Sport - Wie ist der Stand beim Berlin Marathon? 35.000 Läufer*innen sollen - nach derzeitigem Stand - am 26. September 2021 beim Berlin Marathon durch Berlin ziehen. Das Ganze ist als Pilotprojekt angelegt.

Für die Besucher wird die Kunst vor allem darin liegen, das vorbeiziehende Skater- und Läuferfeld mehrfach in den Blick nehmen zu können. Der Veranstalter empfiehlt, sich entlang der S-Bahn-Strecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Charlottenburg zu orientieren, oder wahlweise per U-Bahn vom Märkischen Museum zum Sophie-Charlotte-Platz zu gondeln. Da die schnellsten Skater nur eine halbe Stunde benötigen werden und die schnellsten Läuferinnen und Läufer die Strecke in einer guten Stunde absolviert haben werden, sei Zuschauern eine Vorabplanung der Beobachtungspunkte nahegelegt.

Das Hygienkonzept steht

Damit so ein Event in Pandemie-Zeiten reibungslos verlaufen kann, habe man im Vorfeld mit vielen Experten aus der Medizin und Epidemiologie gesprochen, betonte Organisator Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events am Freitag. "Wir haben in den vergangenen Monaten daran geglaubt, dass Sport-Großveranstaltungen möglich sind - natürlich mit dem nötigen Respekt, den man haben muss. Wir reden die Pandemie nicht weg", sagte er. Geeinigt habe man sich frühzeitig auf die sogenannte 3-G-Regelung. Teilnehmer benötigen also einen offiziell gültigen Nachweis, dass sie gegen das Coronavirus geimpft, vom Virus genesen oder getestet sind. Zuschauer, die das Renngeschehen entlang der Strecke verfolgen, müssen eine medizinische Maske tragen und die entsprechenden Abstände von anderthalb Metern einhalten.

Wichtiges Zeichen an die Sportwelt

Sportsenator Andreas Geisel (SPD) wertet den Lauf als eine Veranstaltung mit Signalwirkung: "Der Berliner Halbmarathon ist ein wichtiges Zeichen aus der Sportmetropole an die Sportwelt: Große Sportveranstaltungen kehren zurück", teilte er am Donnerstag mit. Geisel betonte, wie wichtig es sei, auch unter Pandemiebedinungen gemeinsam Sport zu treiben, nur verantwortungsbewusst müsse es ablaufen: "Wenn sich alle an die Hygieneregeln halten, steht einem sicheren Sportevent der Extraklasse am Wochenende nichts im Weg."

Natürlich ist das für den Weltsport noch etwas bedeutsamere Lauf-Highlight der "Berlin Marathon", der am 26. September stattfinden soll. Ob die Königsdisziplin des Langlaufs im Herbst während der Pandemie unter verantwortungsvollen Bedingungen stattfinden kann - davon wird der Halbmarathon am Sonntag einen Eindruck verschaffen.

Sendung: rbb UM6, 20.08.2021, 18 Uhr