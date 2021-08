Von der Straße auf die olympische Bühne: Beim Breakdance geht es künftig um Medaillen. Selbst der neue Bundestrainer muss sich an den Gedanken erst gewöhnen. In einem Kreuzberger Hinterhof zeigen sie schon mal, was sie können. Von Dennis Wiese

Es geht zur Sache in der Flying Steps Academy im Kreuzberger Hinterhof. Ein Crew Battle steht an. Berlins beste Breaker auf der einen Seite, die restlichen deutschen Kadertänzer auf der anderen. Einer nach dem anderen geht in die Mitte und hat seinen Moment, seine Bühne. Die Berlinerin Jilou, 28, mit Pferdeschwanz und Basecap, liebt genau diese Auftritte: "Bei unseren Battles ist viel Feuer drin. Genau das ist das Spiel, das es ausmacht. "Man kann eine andere Energie haben als draußen auf der Straße. Man kann alles rauslassen, was sich im Alltag anstaut. Aber es ist immer fair. Und hinterher geben wir uns die Hand."

Jilou ist Teil des neu formierten Bundeskaders. Acht Frauen und acht Männer gehören dazu. Auch einen Bundestrainer gibt es für das Breaking. Der Lehrgang in Kreuzberg ist also die Tanzversion davon, wie Fußball-Bundestrainer Hansi Flick seine Kicker alle paar Monate zum gemeinsamen Training zusammentrommelt. Für die "Breaking Athletes" ist es erst der dritte Battle. Im Dezember 2020 wurde Breaking, das seinen Ursprung in der Hip-Hop-Szene hat, in das olympische Programm aufgenommen. Im Sommer 2024 in Paris wird das erste mal um Medaillen getanzt. Anders als beim Lehrgang in Berlin tritt dann immer ein Tänzer gegen einen anderen an. Bewertet werden etwa die tänzerische Ausführung, Musikalität und die Persönlichkeit des Tänzers.

Erster Bundestrainer im Breaking ist der Hamburger Marco Baaden. Wie viele andere war auch er nicht sofort angetan von der Tatsache, dass ihr Tanz, ihre Kultur, ihre Kunst nun in ein olympisches Korsett gezwängt werden. Wichtig ist den Breakern, dass sie von Anfang an daran beteiligt waren, Breaking olympisch zu machen.



Auch beim Bewertungssystem und der Zusammenstellung der Jury will die Community, so gut es geht, mitreden. Baaden hat sich langsam mit dem Gedanken angefreundet: "Am Anfang war ich kritisch. Ich habe mit Freunden in Hamburg Streetshows gatanzt. Einfach aus Spaß. Da kam dann mal einer auf mich zu und hat gesagt: Toll, was ihr da alles macht, aber wollt ihr nicht mal was Anständiges machen?"

Da habe der heutige Bundestrainer, festangestellt beim Deutschen Tanzsportverband, die Chance gesehen, die die Olympischen Spiele dem Breaking bieten: "Wir haben die Bühne, um zu zeigen, dass das was wir machen nicht nur Graffiti an der Wand ist. Wir können den Leuten zeigen, was für Werte und Normen wir mit unserer Hip-Hop-Kultur haben und ausstrahlen." Breaking sei nämlich nicht einfach nur ein Sport, sondern eine Lebenseinstellung: "Ich gehe damit schlafen und stehe damit auf", so der Bundestrainer.