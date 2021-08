1:6 gegen Tappara Tampere - Eisbären starten mit Niederlage in die Saison

imago images/Andreas Gora Video: rbb 24 | 27.08.2021 | Sebastian Meyer | Bild: imago images/Andreas Gora

27.08.21 | 22:51 Uhr

Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren durften die Eisbären wieder vor Fans spielen, doch die Unterstützung in der Arena am Ostbahnhof nutzte nichts: Die Berliner haben ihr erstes Pflichtspiel in der Champions Hockey League mit 1:6 verloren.

Die Eisbären Berlin sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. In der Champions Hockey League (CHL) hatte der deutsche Meister gegen Tappara Tampere kaum etwas auszurichten und verlor in der Arena am Ostbahnhof 1:6 (0:0, 0:5, 1:1).

Seit Anfang März 2020 mussten die Eisbärenfans draußen bleiben, wenn ihr Team in der Arena am Ostbahnhof aufs Eis ging. Zum ersten CHL-Spieltag gegen den finnischen Spitzenklub am Freitagabend war es dann wieder so weit: 2.000 Zuschauer durften im Rahmen eines genehmigten Hygienekonzeptes wieder für Stimmung von den Rängen sorgen und konnten sich davon ein Bild machen, wie weit der Deutsche Eishockey-Meister bereits konkurrenzfähig ist.



Eisbären-Coach Serge Aubin erlebte ein ausgeglichenes erstes Drittel mit wenig Torchancen, dafür aber viel Programm von den Rängen. Die Fans feierten unüberhörbar ihren Wiedereinzug in die heimische Arena mit Sprechchören und Wechselgesängen. Etwas übermotiviert ging in der 17. Minute Neuzugang Blaine Byron zur Sache - wegen hohen Stocks musste der kanadische Angreifer für zwei Minuten auf die Bank. Kurz darauf nahm auch sein Landsmann Kevin Clark zum ersten Mal dort Platz.

Fünf Tore in sieben Minuten

Da Clark immer noch eine Strafminute absitzen musste, gingen die Gastgeber in Unterzahl in den zweiten Spielabschnitt und überstanden das Power-Play des finnischen Rekordmeisters. Die Gäste zogen aber plötzlich Tempo und Härte an und schalteten zwei Gänge hoch. In nicht einmal zehn Minuten erzielte Tappara Tampere fünf Treffer. Das erste Tor fiel in der 24. Minute, das fünfte in der 31. - die Eisbären wirkten ideenlos und wurden immer wieder überspielt. Als Antwort auf die Gegentorflut wechselte Trainer Serge Aubin den Torhüter aus, brachte Tobias Ancicka für Mathias Niederberger. Der musste bis zum Ende des zweiten Drittels keinen weiteren Gegentreffer für sein Team hinnehmen. Immerhin. Am Ergebnis änderte sich bis zur Pause nichts mehr.



Eisbären zu schwach

Im letzten Abschnitt bekamen die Eisbären-Fans dann endlich einen Treffer der Heimmannschaft zu sehen. Matt White netzte in der 42. Minute ein. Doch wer diesen Treffer für ein leichtes Anzeichen einer grandiosen Aufholjagd interpretierte, wurde nach sechs Minuten sofort enttäuscht. Die gnadenlosen Finnen erzielten ihr sechstes Tor. Das CHL-Spiel war damit endgültig zugunsten von Tappara Tampere entschieden.

Am Sonntag (17:05 Uhr) absolvieren die Berliner bereits ihre nächste internationale Partie - dann gastiert der schwedische Vertreter Skelleftea AIK an der Spree. Die nationalen Liga beginnt für die Eisbären erst am 09. September mit dem Eröffnungsspiel zu Hause gegen München.



Sendung: rbb24, 27.08.2021, 21:45 Uhr