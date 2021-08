Mit dem Wechsel zu den Eisbären verlässt Byron erstmals Nordamerika. Bislang verbrachte er seine gesamte Profi-Karriere in der AHL. In gut 150 Partien gelangen ihm 37 Tore und 47 Vorlagen. Zuletzt waren es in der vergangenen Saison für Ontario sechs Tore und Assists in 17 Spielen. In Berlin erhält er nun einen Einjahresvertrag.

Byron sei ihm schon vor zwei Jahren das erste Mal positiv aufgefallen, sagte Sportdirektor Stephane Richer. "Der Kontakt zu Blaine entstand über unsere Kooperation mit den LA Kings. Er ist ein sehr guter Offensivspieler, der unseren Angriff noch einmal verstärken wird. Er ist läuferisch äußerst stark und das Spiel in Europa wird ihm gut liegen." Byron selbst sagte, er freue sich, Teil der Eisbären Berlin zu werden: "Ich habe nur Positives über die Organisation, die Mannschaft und die Fans gehört. Ich bin gespannt auf meine Zeit in dieser tollen Stadt."