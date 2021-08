Vor dem 46-Jährigen liegen arbeitsreiche Wochen, denn er muss die Hauptstädter auf die neue Saison vorbereiten. Viel Zeit bleibt ihm dabei nicht. Schon in drei Wochen steht mit dem Heimspiel in der Champions Hockey League gegen den finnischen Klub Tappara Tampere (27. August) die erste Pflichtaufgabe an.

Als amtierender Meister ist das Saisonziel der Berliner klar. "Wir wollen das letzte Spiel gewinnen", so Cheftrainer Aubin, der glaubt "dass alle auf uns vorbereitet sein werden, besonders in dieser Saison." Weil mit Aufsteiger Bietigheim ein 15. Team in die Liga gekommen ist, müssen alle Mannschaften in dieser Saison 56 Spiele absolvieren. Ein straffes Programm, für das sich die Eisbären umso mehr die Unterstützung ihrer Fans wünschen. "Wir hoffen natürlich, dass wir zum Saisonstart so viele wie möglich bei uns ins Stadion kriegen und endlich wieder die alte Atmosphäre hinkriegen", so Noebels. Dann könnten das Wummern der Trommeln und das Klatschen der Fans auch in der Arena am Ostbahnhof einziehen.