Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Vorbereitungsspiel nach der Sommerpause verloren. Am Samstagabend unterlag der deutsche Eishockey-Meister beim Dolomitencup in der Südtiroler Ortschaft Neumarkt dem schweizerischen Erstligisten EHC Biel-Bienne mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Im Spiel um den dritten Platz treffen die Hauptstädter nun am Sonntag (16 Uhr) auf die italienische Nationalmannschaft.

Obwohl die Eisbären erst vor gut einer Woche das Mannschaftstraining aufgenommen hatten, boten sie vor 300 Zuschauern in der Würtharena von Anfang an eine ansehnliche Vorstellung. Im zweiten Drittel erspielten sie sich gegen die Schweizer, die schon früher in die Vorbereitung gestartet waren, sogar die Mehrzahl der Torchancen, scheiterten aber immer wieder am starken Bieler Goalie Joren Van Pottelberghe.