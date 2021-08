Unions Gegner in der Conference League - "Eklig, kompakt und gut organisert"

Union Berlin spielt nach 20 Jahren wieder international. Für die Gruppenphase in der Europa Conference League muss sich der Bundesligist gegen den finnischen Pokalsieger Kuopio PS durchsetzen. Unions Trainer Fischer warnt vor diesem Gegner.

Das Personal

Mit 24 Spielern ist der 1. FC Union in die finnische Hauptstadt Helsinki gereist mit dem ganz klaren Ziel, eine Runde weiter zu kommen. Allerdings darf der Bundesliga-Siebte der Vorsaison nur 23 Akteure einsetzen, Cheftrainer Urs Fischer muss also noch einen Namen vom Aufgebot streichen. Wer das sein wird, verriet der Schweizer nicht in der Pressekonferenz am Mittwoch Abend in Helsinki. Zur ungewohnten Dreifachbelastung seines Kaders mit Bundesliga, DFB-Pokal und Europa Conference League äußerte sich Unions Coach mit nur einem Satz: "Fußballspieler sollten drei Spiele in einer Woche spielen können." Daher wird der einzige deutsche Vertreter im neuen Wettbewerb Europa Conference League wahrscheinlich mit einer ähnlichen Startaufstellung wie zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (1:1) auch in Finnland antreten. Der sofortige Wechsel von Mittelfeldspieler und Antreiber Robert Andrich nach Leverkusen stelle für das Team keine große Umstellung oder Überraschung dar. Das sagte am Dienstag Unions Abwehrspieler Robin Knoche. "Wir haben genügend Spieler, die diese Lücke ausfüllen können." Der Trainer werde schon eine Lösung finden.



Es fehlen: Grischa Prömel und Fabio Schneider (im Aufbau-Training)



Die Form

Die vergangenen zehn Spiele hat der 1. FC Union Berlin nicht verloren, egal ob Test- oder Pflichtspiele. In der ersten Runde des DFB-Pokals mühten sich die Köpenicker mit einem knappen 1:0-Sieg auswärts beim Drittligisten Türkgücü München eine Runde weiter. Beim ersten Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen startete Union zum ersten Mal nicht mit einer Niederlage in die Erstliga-Saison. Unions Verteidiger Robin Knoche ordnete den Auftritt seines Teams insgesamt als gelungen und ausbaufähig ein: "Bei zwölf neuen Spielern kann nicht alles gleich so gut laufen, wie letzte Saison." An die gute zweite Halbzeit im Leverkusen-Spiel möchten er und seine Mannschaft gegen Kuopio PS unbedingt anknüpfen.

Der Gegner

Der finnische Pokalsieger Kuopio PS hat sich in der Qualifikation für die Europa Conference League gegen den kasachischen Fußballverein FC Astana mit 1:1 und 4:3 durchgesetzt. Nach 15 Spielen in der Liga steht der Klub aus Helsinki auf Platz zwei der Tabelle und hat vier der jüngsten fünf Ligapartien gewonnen bei nur einem Unentschieden. "Wir sind vorgewarnt", sagte Unions Trainer Fischer. Ihn erinnere die Spielweise der Finnen ein bisschen an ein gewisses Union Berlin: "Das eine oder andere kommt mir bekannt vor: eklig, kompakt und gut organisiert." Der Gegner werde den Gästen das Leben schwer machen. Auch Unions Abwehrspieler Robin Knoche schätzt nach ausgiebigem Videostudium Kuopio PS als unangenehm ein. Eine Favoritenrolle für sein Team lehnte er ab: "Die Chancen liegen bei fifty-fifty. Wir dürfen nicht überheblich sein.". Der Innenverteidiger kommt auf mehr als 20 internationale Einsätze für seinen Ex-Verein VfL Wolfsburg. Er mache sich keine Sorgen, dass seine Mannschaft verkrampfe. "Wir tun gut daran, mit viel Selbstvertrauen unser Spiel durch zu drücken."



Unioner im Fokus

Mit seiner internationalen Erfahrung dürfte Robin Knoche für Ruhe in der Abwehr der Köpenicker sorgen. Der 29-Jährige versprühte in einer Medienrunde am Dienstag große Vorfreude auf das Spiel, auch wenn er in dem neuen Wettbewerb noch nie gespielt hat. Ob nun Champions League, Europa League oder Europa Conference League - das mache laut Knoche keinen Unterschied, wichtig wäre nur das Erreichen der nächsten Runde. "Wir wollten unbedingt international spielen und bei uns im Verein kannst du das gar nicht hoch genug hängen." Wenn dieser Funke der Begeisterung auch auf Knoches Mitspieler übergesprungen ist, dann sollte der 1. FC Union Berlin eine Runde weiterkommen - in einem Wettbewerb, den die Köpenicker erst lieben lernen mussten.

Besonderheiten

Bei einer Qualifikation für die Gruppenphase würde der 1. FC Union Berlin nicht im schlechtesten Lostopf landen. Für ein Aufrücken der Köpenicker in den zweitbesten von vier Töpfen müssten in den Play-offs acht schlechter bewertete Teams gegen einen Favoriten gewinnen. Wenn das Team von Urs Fischer in Topf drei landen würde, wären attraktive Gegner wie AS Rom, Glasgow Rangers, Tottenham Hotspur und Feyenoord Rotterdam möglich. Die Gruppenphase beginnt am 16. September und wird am 27. August in Istanbul ausgelost. In dem neuen Wettbewerb spielen 32 Teams in acht Gruppen. Anschließend startet die K.o.-Phase. Das Finale wird am 25. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana ausgetragen.



