Vor dem Saisonauftakt beim 1. FC Köln zeigt sich Hertha BSC selbstbewusst. Das liegt an der gelungenen Vorbereitung, einem Olympiasieger und ganz besonders an einem besonderen Geist. Von Ilja Behnisch

Ob der zuletzt angeschlagene Kapitän Dedryck Boyata von Beginn an aufläuft, entscheidet sich hingegen spontan und vor allem in den Augen des Spielers, so Dardai: "Er entscheidet selbst, dieses Verhältnis habe ich zu ihm."

Helfen soll dabei bereits der Brasilianer Matheus Cunha, auch wenn der frisch gekürte Olympiasieger erst seit Mittwoch wieder in Berlin weilt. "Er hat ein großes Hertha-Herz, das zeigt er jeden Tag. Er macht kaum Fehler, ist sehr konzentriert. Auf der Welt gibt es zehn Spieler, die können, was er kann mit dem Tempo." Zudem seien die Trainingsleistungen "einfach top bis jetzt".

Sie strahlen Zufriedenheit aus bei der Hertha vor dem Saisonstart beim 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr). "Es ist eine Mannschaft, die will, die hungrig ist", sagt Geschäftsführer Fredi Bobic, der anfügte, früher habe jeder nur an sich selbst gedacht, nun sei Hertha als "Truppe zusammengekommen". Und auch Trainer Pal Dardai lobt die Vorbereitung und damit den Zustand seiner Mannschaft: "Es war alles positiv. Jetzt brauchen wir ein gutes Ergebnis."

Ungeschlagen durch die Vorbereitung und in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten SV Meppen erfolgreich, wenn auch "nur" mit 1:0 und "erst" in der Nachspielzeit. Angesichts der Pokal-Schlappen und -Schwierigkeiten anderer Bundesligisten (Aus für Fürth in Babelsberg oder Frankfurt in Mannheim) lässt sich jedoch konstatieren: Hauptsache weiter. Wie gut die Form wirklich ist wird sich allerdings erst nach dem Spiel in Köln sagen lassen.

Immerhin Herthas Kontostand dürfte gut in Form sein. Schließlich verkündete Investor Lars Windhorst am Freitag via Twitter, die letzte 30-Millionen-Rate seines inzwischen 375-Millionen-Euro-Investments überwiesen zu haben.