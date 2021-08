Auswärtsspiel beim Rekordmeister - Hertha und die Minimalchance in München

26.08.21 | 17:56 Uhr

Früh in der Saison hinkt Hertha BSC der Konkurrenz hinterher. Und jetzt geht es auch noch zu den großen Bayern. Hertha-Trainer Pal Dardai bleibt cool. Auch wenn er in München noch nie gewinnen konnte. Von Dennis Wiese

Das Personal

Eins ist klar: Wie das Gesicht von Herthas Mannschaft in dieser Saison der Fußball-Bundesliga tatsächlich aussehen wird, steht erst am kommenden Dienstag fest. Bis dahin telefoniert, mailt, faxt und verhandelt Manager Fredi Bobic, um seinem Trainer Pal Dardai in den letzten Tagen des Transfersommers noch eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Das Spiel bei Rekordmeister Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr / in voller Länge live über den Audiostream bei rbb|24 zu hören) wird das letzte Spiel der provisorischen Hertha sein. Zugleich ist es die erste Partie seit dem millionenschweren Abgang des offensiven Alleinunterhalters Matheus Cunha zu Atletico Madrid. Bei der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel stellte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich am Donnerstag die Chance in den Vordergrund, die Cunhas Abgang bietet: "Jetzt ist nicht mehr alles auf den Schultern von Matheus, jetzt sind die anderen Spieler auch gefragt. Wir wollen als Team agieren."

Schon zuvor holte Hertha Stürmer Ishak Belfodil als Ersatz. Der darf sich bei den Bayern schon Hoffnungen auf das erste Spiel im Hertha-Trikot machen. Dabei stand der frühere Hoffenheimer erst am Dienstag zum ersten Mal mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz. Dardai glaubt an die Qualitäten des Angreifers: "Mit seinem Körper, seinem Tempo und seiner Torgefahr wird er zum Einsatz kommen. Wir wollen agieren, nicht nur defensiv stehen." Es fehlen: Marton Dardai (Sprunggelenksverletzung), Rune Jarstein (Aufbautraining nach Herzmuskelentzündung), Krzysztof Piatek (Aufbautraining nach Knöchelbruch)

Die Form

Ein Last-Minute-Sieg im DFB-Pokal bei Drittligist Meppen, ein 1:3 inklusive bedenklichem Leistungseinbruch bei Beinahe-Absteiger Köln und zuletzt ein 1:2 mit deutlich verbessertem Auftreten gegen Champions-League-Starter Wolfsburg. Die neue "alte Dame" Hertha ist noch in der Findungsphase. Zumindest die Eindrücke auf dem Trainingsplatz stimmen Pal Dardai optimistisch. Vor allem Angreifer Dodi Lukebakio, in den Vorjahren mitunter durch sein Phlegma aufgefallen, sorgt beim Coach nun für große Gefühle: "Diesen Dodi kann man lieben." Lukebakio rennt, kämpft, haut sich rein für die Mitspieler. Genau das will Dardai von der gesamten Mannschaft sehen, damit beim kommenden Gegner etwas möglich ist.

Der Gegner

Denn der heißt Bayern München. Von bislang vier Pflichtspielen hat der Rekordmeister drei gewonnen. Aber: Die Münchener (Erfolgs-)Maschine muss erst noch heiß laufen. Nach der Europameisterschaft hatte Neu-Trainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung lange nur eine leicht verstärkte Jugendmannschaft auf dem Platz. Auch in München ist die Kaderplanung noch längst nicht abgeschlossen. Und das sieht man. In der Bundesliga spielten die Nagelsmänner zum Auftakt 1:1 gegen Mönchengladbach, gegen Köln gewannen sie zwar mit 3:2, kassierten aber nach einer 2:0-Führung einen schnellen Kölner Doppelpack. Im DFB-Pokal gab es nun am Mittwoch einen deutlichen 12:0-Erfolg beim Fünftligisten Bremer SV.



Für Hertha gibt es dennoch wohl kaum einen besseren Zeitpunkt gegen Bayern München anzutreten als jetzt, früh in der Saison. Das Prädikat "Super-" müssen sich die Bayern erst noch verdienen. Pal Dardai fordert, dass seine Mannschaft der eigenen Linie treu bleibt. Und vor allem läuferisch ans Limit geht: "Wir haben einen guten Kader, der eine Minimalchance hat. Wenn die Bayern einen Top-Tag haben, wird es richtig böse. Wenn sie einen durchschnittlichen Tag haben, muss man gut und hart arbeiten, dann kann man etwas mitnehmen."

Herthaner im Fokus

Zum zwölften Mal tritt Pal Dardai beim FC Bayern München an. Bisher kassierte der Ungar als Spieler und später als Trainer insgesamt neun Niederlagen. Zweimal (2004 auf dem Feld, 2018 an der Seitenlinie) holte Dardai mit Hertha immerhin ein Unentschieden bei den Münchnern: "Auswärts habe ich leider keine guten Erinnerungen. Zu Hause war das anders. Aber auswärts? Da war es manchmal knapp, aber groß mitgenommen haben wir nie etwas. Deshalb ist es auch eine Chance, von der Statistik her", sagt Dardai fein lächelnd, "irgendwann musst du mal was mitnehmen". Abgesehen von der großen Aufgabe bei den Bayern sehnt sich Dardai nach seiner fertigen Mannschaft: "Für uns ist wichtig, dass wir nach Ende der Transferperiode eine Richtung sehen: Vom Spielsystem her: Fünferkette? Viererkette? Von der Philosophie her: Welche Stärken haben wir?" Gegen die Bayern wird Dardai einmal mehr basteln müssen. Danach folgt die Länderspielpause und womöglich eine Art Mini-Vorbereitung der neuen Mannschaft.

Besonderheiten

Nach der Rückkehr erster Fans in die Stadien zum Saisonstart dürfen ab dem kommenden Wochenende auch wieder Gästefans offiziell in die Bundesliga-Arenen. Ab diesem dritten Spieltag werden wieder kleine Kontingente an die Anhänger der Auswärtsmannschaften vergeben. Hertha wird von rund 200 Fans in München unterstützt.

