Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Der Saisonstart von Hertha BSC in die Bundesliga-Saison hätte schlechter nicht laufen können. Ohne Punkte ist das Team von Trainer Pal Dardai aktuell Tabellenletzter. Die Reise zum Rekordmeister kommt da denkbar ungelegen. Verlieren die Berliner auch bei den Bayern, geht es mit richtig mieser Stimmung in die darauffolgende Länderspielpause. Umso dringender will Hertha seine Mini-Chance nutzen.

Klappen soll das mit vier Veränderungen in der Startelf im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg. In der Abwehr wechselt Dardai doppelt: Für Peter Pekarik und Marvin Plattenhardt starten in der Münchener Arena Deyovaisio Zeefuik und Maximilian Mittelstädt. Zudem legt Lucas Tousart für den am Rücken verletzten Kevin-Prince Boateng los und im Sturm steht Stevan Jovetic in der Anfangsformation. Javairo Dilrosun sitzt zunächst nur auf der Bank.