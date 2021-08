Nach Auftaktniederlage in Köln - Nette Herthaner suchen den Kampfmodus

16.08.21 | 18:52 Uhr

Geglückte Rettung, gute Vorbereitung, vier Verstärkungen: Man konnte Hertha BSC durchaus etwas zutrauen zum Start der neuen Saison. Die begann aber mit einer Niederlage bei Fast-Absteiger Köln. Und mit der Suche nach dem Kampfmodus.

Pal Dardai hatte sein spitzbübisches Lächeln aufgesetzt, als er am Montagmorgen vor die Kameras und Mikrofone in der Medienrunde trat. Dieses Lächeln sagt bei Herthas Trainer oft aus: Ich weiß schon, was jetzt kommt. Fragen nach Druck etwa. Nach dem Warum des Leistungseinbruchs. Alles erwartbar für Dardai. Auch die Art der Gegentore bei Beinahe-Absteiger Köln traf Dardai nicht unerwartet: "Das ist eine Sache, an der wir seit der letzten Saison arbeiten. Die Mannschaft ist im Moment nicht in der Lage, vom Fußballmodus in den Kampfmodus zu gehen." Bereits im Testspiel gegen den FC Liverpool habe Dardai das Phänomen beobachtet, ebenso beim knappen Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Meppen. Und nun eben auch zum Ligaauftakt in Köln: "Wenn der Gegner mehr kommt, sind wir nicht aggressiv. Statt nach vorne zu verteidigen, machen wir einen Schritt nach hinten. Das war in Köln bei allen drei Toren die gleiche Sache. Vielleicht ist das auch psychologisch. Die Spieler waren mit der ersten halben Stunde vielleicht zu zufrieden."

"Wir wissen, woran wir arbeiten müssen"

In den Phasen des Spiels, in denen es fußballerisch nicht läuft, muss man mit Kampf gegenhalten. So Dardais simpler Wunsch. Allein, seine Mannschaft kann ihn nicht erfüllen. In Köln war Hertha früh in Führung gegangen, dennoch verloren die Berliner nach einer halben Stunde den Faden. Gleich mehrmals habe Dardai wie verabredet "Block" reingerufen. Sollte heißen: Die Spieler sollen fünf Meter weiter in die Mitte des Spielfelds rücken und kompakter verteidigen. Doch die Ansagen verpufften. Dardai sieht die "kalte Dusche" in Köln auch als klaren Auftrag: "Jetzt wissen wir, wo wir stehen, jetzt können wir arbeiten."

"Spaziergänger" Cunha in der Einzelkritik

Als olympischer Goldjunge war der Brasilianer Matheus Cunha aus Tokio zurückgekehrt. Wenige Tage nach dem ersten Mannschaftstraining setzte Dardai auf Cunhas Euphorie und spielerische Klasse. Der Angreifer begann für Davie Selke, der kurzfristig wegen einer Gehirnerschütterung passen musste. Doch Dardai bekam von Cunha das, was er schon in der vergangenen Saison heftig kritisiert hatte: taktische Disziplinlosigkeit: "Wie kommt ein Fußballer in den Spaziergangmodus? In Deutschland kann man sich das nicht leisten. Wenn einer nicht richtig mitmacht, hat der Gegner Überzahl." Anfangs habe sich der Olympiasieger noch an die Vorgaben gehalten und die Kölner Defensivspieler attackiert, später ließ es Cunha schleifen, bemängelte Dardai.

Bundesliga-Podcast "Hauptstadtderby": Und täglich grüßt das Murmeltier

Auch im "Hauptstadtderby", dem Berliner Fußballpodcast vom rbb, begann die neue Saison für Hertha-Urgestein Axel Kruse Saison so wie die alte endete: mit einer Niederlage. "Ich war öfters beim Training, war eigentlich ganz zuversichtlich. Die ersten 30 Minuten haben das bestätigt, aber jetzt sitzen wir hier, 3:1 verloren und ich sage mir: 'Täglich grüßt das Murmeltier'." Dardai kündigte in der Medienrunde am Montag auch an, seine Arbeit und die des Trainerteams zu hinterfragen. Es könne nicht sein, dass acht, neun Spieler nicht in der idealen körperlichen Verfassung waren. Es gibt viel zu tun bei Hertha. Auch für Geschäftsführer Sport Fredi Bobic. Einmal mehr forderte Dardai schnelle Neuzugänge für die Außenbahnen. Bis zum 31. August sind Transfers noch möglich.

Das kommende Programm: Wolfsburg, Bayern, Länderspielpause

Schnelle Besserung in Sachen Mentalität wünscht sich auch Axel Kruse nach der Niederlage in Köln: "Die haben uns aufgefressen, einfach durch größeren Einsatz. Das ist so was von unnötig, auch mit dem Wissen, dass man jetzt gegen Wolfsburg zu Hause spielt, dann in München, danach ist Länderspielpause. Das ist schon wieder so eine Drucksituation, das nervt mich tierisch." Pal Dardai könnte in den kommenden Wochen wieder sein spitzbübisches Lächeln aufsetzen, wenn er vor die Kameras und Mikrofone tritt. Von wegen: Ich weiß schon, was jetzt kommt. Vielleicht spricht Herthas Trainer dann ja nicht über Druck und Leistungseinbrüche, sondern über überraschende Punktgewinne.

