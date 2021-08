In der Jugend spielte er für die Bayern, in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg traf er nach Belieben. Ehe die Karriere von Marco Richter stagnierte. In Berlin soll es wieder aufwärts gehen. Auch dank Spionage bei Jordan Torunarigha. Von Ilja Behnisch

Nach der ersten Medienrunde in Diensten von Hertha BSC an diesem Donnerstagnachmittag lässt sich daran wenig zweifeln. Marco Richter floskelt nicht lange herum, er charmiert sich eher durch sein Antworten, immer ein Lächeln um die Mundwinkel, immer diesen leicht bayrischen Einschlag auf der Zunge, der den Dingen ihre Ernsthaftigkeit nimmt. Marco Richter spricht, wie er Fußball spielt: Spaß machen muss es.

Den seichten Wahnsinn, der keine Lust hat, defensiv mitzuarbeiten und der in dieser Hinsicht erst nach einer Gefahrenansprache vom ehemaligen Nachwuchsleiter und dann Profi-Trainer Manuel Baum einen "Klick im Kopf" verspürte. Sein Naturell hat er sich allerdings bewahrt, wie er in der Hertha-Medienrunde erahnen ließ: "Offensiv traue ich mir eigentlich alles zu. Ob rechts, ob links. Die Lieblingsposition ist der Zehner. Aber - Hauptsache offensiv."

Sein Talent wurde schon früh entdeckt. Bereits im Alter von sechs Jahren ging es nach einem überzeugenden Auftritt bei einem Jugendturnier zum FC Bayern München. So wirklich nachhaltig konnte er dort jedoch nicht auf sich aufmerksam machen. Also wechselte er acht Jahre später zum FC Augsburg, auch, weil sein Vater dort gerade Jugendtrainer war. In der Fuggerstadt blühte Richter nach und nach auf. Für die U23 des FCA erzielte er in der Regionalliga Bayern insgesamt 42 Tore. In nur 61 Spielen. Darunter gleich sieben Tore in einem Spiel, Regionalliga-Rekord. Soweit das Genie. Doch es gibt auch den Wahnsinn.

So ganz zufrieden ist Marco Richter mit seiner Entwicklung zuletzt trotzdem nicht gewesen. Zu wenig Einsätze von Beginn an, zu wenig Tore und Vorlagen für Augsburg. Der Tapetenwechsel sollte schon längst her, fast wäre er in der vergangenen Saison beim 1. FC Köln gelandet, doch Augsburg ließ Richter nicht ziehen. Nun also doch der Wechsel, im Tausch quasi mit Hertha-Eigengewächs Arne Maier. "Vielleicht gehe ich in seine Wohnung und er in meine", so Richter über die Gespräche mit Maier, mit dem zusammen er den deutschen Fußball bei den jüngsten Olympischen Spielen vertreten hatte.

Dort wurde das Interesse von Hertha BSC auch so richtig intensiv, berichtet Richter. Weshalb er sich investigativ an einen weiteren Herthaner im Olympia-Kader wandte, an Innenverteidiger Jordan Torunarigha. "Ich habe immer so kleinere Fragen gestellt, ich glaube, er hat es auch nicht so ganz gecheckt", sagt Richter und lacht das Richter-Lachen. Welche kleine Fragen das gewesen seien? "Wie die Mannschaft denn jetzt drauf ist. Ob was gehen könnte in diesem Jahr."

Dann verschwindet das Lachen. Und weicht einem Leuchten. Aufregende Tage seien das aktuell, schließlich "ist das ja auch mein erster Vereinswechsel im Profi-Bereich", so Richter. Alles sei "ein bisschen größer als in Augsburg". Seinem Ex-Klub gegenüber verspürt er ausschließlich Dankbarkeit. Dennoch sei die Sachlage in der Causa Hertha BSC klar: "Geiles Team, geiler Verein, Trainer top."