Als Tabellenletzter in die Länderspielpause - Auf der Suche nach der Hertha-DNA

30.08.21 | 15:16 Uhr

Hertha BSC hat erstaunlich viele Neuanfänge hinter sich. In den letzten Jahren kamen viele neue Trainer, noch mehr neue Spieler. Der Verein ist in einer permanenten Findungsphase. Beständig scheint dabei nur das Chaos zu sein. Von Dennis Wiese

Um das Fußballspiel beschreibbar zu machen, nutzen wir sprachliche Bilder. Geht es um die Qualität, um die Stärken einer Mannschaft, wird es gerne genetisch: Die Bayern etwa haben das Sieger-Gen. Jedem Spieler scheint das unbedingte Gewinnenwollen von Natur aus mitgegeben worden zu sein. Mit der Vertragsunterschrift beim Rekordmeister kriegt das Sieger-Gen wohl einen zusätzlichen Schub. Zur DNA des 1. FC Union, so heißt es gerne, gehört die Kämpfermentalität. "Eklig sein", sagt Trainer Urs Fischer häufig. Kratzen, beißen, im erlaubten Rahmen. Und Hertha BSC? Auch in Westend ist von der Hertha-DNA die Rede. Dann nämlich, wenn ehemalige Spieler nach Karriereende auch im Trainerstab des Vereins anheuern: Pal Dardai hat demnach die Hertha-DNA, nach eigenen Angaben hat der Ungar sogar blau-weißes Blut. Mag sein, schließlich ist Dardai fast 25 seiner 45 Lebensjahre entweder Spieler oder Trainer bei Hertha BSC. Aber wofür steht der Verein in diesen Tagen? Was zeichnet die Hertha-DNA tatsächlich aus?

Pal Dardai bietet seinen Rücktritt an

Seit gut zwei Jahren präsentiert sich ein Bild von Abstiegskampf, Planlosigkeit und fehlendem Zusammenhalt. Der Nicht-Abstieg und die ordentliche Vorbereitung unter Dardai in diesem Jahr ließen hoffen. Nach drei Spielen, null Punkten und null Einstellung aber drängt sich das Chaos zurück an die Oberfläche. Am Tag nach dem 0:5 bei den Bayern schien das Chaotische fast der zentrale Bestandteil der Hertha-DNA zu sein. Pal Dardai bot in einer Medienrunde förmlich seinen Rücktritt an: "Ich hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe gerade aus. Hertha BSC sucht wahrscheinlich schon lange einen großen Trainer. Pal ist ein kleiner Trainer, ein netter Trainer. Wenn einer da ist, ein ganz großer Trainer, geht Pal sofort zurück und trainiert die U16. Ich will hier keinem eine Last sein."

Hertha-CEO Schmidt kritisiert die Taktik

Carsten Schmidt, seit etwa einem Jahr Herthas CEO, goss in der Sport1-Sendung Doppelpass wenig später Öl ins Feuer: "Gegen Wolfsburg und Köln hatten wir nicht in der Psychologie Defizite, sondern teilweise in der Taktik und teilweise in der Bereitschaft. Ich mache mir mehr Gedanken darüber als das 5:0 gestern. Psychologie ist mir zu einfach." Und Sportdirektor Arne Friedrich twitterte schon am Samstagabend: "Wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu auszurichten. Und die richtigen Erkenntnisse ziehen." Investor Lars Windhorst antwortete prompt über den Kurznachrichtendienst, dankte Friedrich für die klaren Worte: "Ich stimme dir uneingeschränkt zu", so Herthas Geldgeber.

Einigkeit im Hauptstadtderby-Podcast: Nichts als Unruhe

Hertha präsentiert einen gefährlichen Cocktail: dass die Zusammenstellung der Mannschaft nicht passt, die Spieler auf dem Feld nicht miteinander sprechen und die Launen der Kicker stark schwanken, monierte schon Dardai-Vorgänger Bruno Labbadia vor einem Jahr. Ähnlich rat- und machtlos wirkt nun auch Pal Dardai. Dazu kommt der große, öffentliche Redebedarf bei Herthas Verantwortlichen. Deren Aussagen waren natürlich auch Thema im rbb Bundesligapodcast "Hauptstadtderby". Union-Urgestein Christian Beeck meint in der aktuellen Ausgabe: "Das Pulver ist verschossen von der Verbalakrobatik. Diese ganzen Sätze werden keine Ruhe bringen." Und der frühere Hertha-Kapitän Axel Kruse mahnt zu interner Geschlossenheit.

Hertha-Fan Torsten Conrad: "Das ist das totale Chaos. Was passiert da?"

Auch die Fans in blau-weiß haben aktuell wenig Spaß an ihrer alten Dame. Torsten Conrad aus Adlershof, seit Jahrzehnten Hertha-Anhänger und nach eigenen Angaben viel Kummer mit seinem Verein gewohnt, sagte rbb|24: "Die Aussagen von Dardai sind erschreckend. Er bettelt um eine Entlassung. Anscheinend kann auch er die Spieler nicht therapieren. Alle Trainer konnten in den letzten Jahren nur Stückwerk machen. Man sieht keinen Plan." Dass es an einem klaren Konzept fehlt, hat auch Pal Dardai zugegeben, bereits in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Bayern: "Es ist wichtig, dass wir eine Richtung sehen, wenn die Transferperiode beendet ist. Vom Spielsystem her, von der Philosophie her. Noch zögern wir: Fünferkette, Viererkette. Wo ist unsere Stärke?"

Neuer Kader, alte Probleme

Kommen wir zurück zur Hertha-DNA: Viele Spieler haben den Verein in den letzten Monaten verlassen, neue sind hinzugekommen. Und doch bleiben die Probleme innerhalb der Mannschaft erstaunlich konstant: Unsicherheit, mangelnder Teamgeist, fehlende Überzeugung. Auch in der Ausrichtung des Clubs setzt sich der Schlingerkurs fort: Lange Zeit war es erklärtes Ziel bei Hertha, den eigenen Nachwuchs so auszubilden, dass er die Bundesligamannschaft von morgen stellen kann. Heute muss man feststellen, dass die wohl größten Talente den Verein unbedingt verlassen wollten: Arne Maier, U21-Europameister und Olympia-Teilnehmer, ging nach Augsburg, das 18-jährige Supertalent Luca Netz wechselte zu Ligakonkurrent Mönchengladbach. Die jüngsten Neuverpflichtungen, der 21-jährige Niederländer Jurgen Ekkelenkamp fürs Mittelfeld und der 22-jährige Torwart Oliver Christensen aus Dänemark, zeigen, dass Hertha den Kurs des letzten Sommers wohl fortsetzen will: Talentierte, internationale Spieler sollen kommen.

Mit Kevin-Prince Boateng, Stevan Jovetic und Ishak Belfodil holte der Verein zudem die dringend benötigte Erfahrung. Es ist der nächste große Umbruch bei Hertha. Auf dem Spielfeld und drumherum. Weil mit Manager Fredi Bobic ein großes Team an Mitarbeitern kam, das Strukturen schaffen, Abläufe verbessern und ein zukunftsfähiges Konzept aufstellen soll. Man könnte auch sagen: eine neue Hertha-DNA kreieren soll. Das braucht Zeit. Aber, und auch das kennt Hertha BSC aus den vergangenen zwei Jahren zu gut, jeder Neuanfang braucht auch kurzfristigen sportlichen Erfolg. Nach der Länderspielpause sind Bochum und Fürth die Gegner. Sollten auch diese Spiele danebengehen, dürfte sich sehr bald Panik als Kandidat für die Club-DNA hinzugesellen.

