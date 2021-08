Noch 10.000 Tickets zu haben - Hertha will gegen Wolfsburg "böse sein"

Bild: imago images/Mathias Koch

19.08.21 | 18:14 Uhr

Hertha BSC braucht nach dem verkorksten Saison-Auftakt gegen Wolfsburg Punkte, um frühe Unruhe zu verhindern. Helfen sollen Davie Selke - und die Zuschauer. Doch der Ticket-Absatz für das erste Heimspiel vor Fans seit zehn Monaten läuft schleppend.

Das Personal

Pal Dardai kann im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) wieder auf seinen Stürmer Davie Selke bauen. Eine Nachricht, die der Hertha-Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstag verkündete - und die ihm sichtbar gute Laune bereitete. Der 26-Jährige hatte nach starker Vorbereitung und dem entscheidenden Tor im Pokal in Meppen zum Saisonauftakt mit einer leichten Gehirnerschütterung gefehlt. Ein Verlust, der schwer wog. Denn Dardai stellte noch einmal Selkes Bedeutung heraus. "Ich bin sehr froh, dass wir so ein Mentalitätsmonster haben. Dass er marschiert", sagte der Ungar. Es sehe vielleicht manchmal nicht so gut aus "für einige Fußballwissenschaftler. Aber für die Mannschaft ist es sehr gut, was er tut. Und er ist torgefährlich." Wahrscheinlich also, dass der Rückkehrer sich gleich in der Startelf wiederfinden. "Ich brauche ihn, wir brauchen ihn - und er ist bereit", sagte Dardai. Ein sehr klares Statement. Es fehlen: Rune Jarstein (Aufbau-Training nach Herzmuskelentzündung), Krzysztof Piatek (arbeitet nach Knöchelbruch am Comeback)

Die Form

Die Devise bei Hertha BSC vor der Saison war klar: Endlich keine sportlichen Turbulenzen mehr! Die Sehnsucht nach Stabilität ist groß. Punkte gegen Wolfsburg sind elementar, um Unruhe gleich zu Beginn der Saison vorzeubeugen. Denn bislang läuft es - nach guter Vorbereitung - in den Pflichtspielen noch nicht rund. Der knappe 1:0-Pokalsieg in Meppen war spät und glücklich, der Liga-Auftakt beim 1. FC Köln ging gehörig schief. "Ich bin gespannt. Wir haben jetzt einen Champions-League-Gegner vor der Nase. Wir müssen alles geben - und dann werden wir sehen, wie das funktioniert", sagte Dardai. Zu lieb sei die Mannschaft in Köln gewesen, hatte der Coach kritisiert - und im Training mit seinen Spielern darüber gesprochen. "Wir müssen lernen, sofort vom Fußball- in den Kampfmodus umzuschalten. Man muss ein bisschen böse sein. Damit meine ich nicht Gewalt oder Foulspiele, sondern eine gemeinsame aggressive Körperhaltung." Gegen Wolfsburg will er nun Fortschritte sehen: "Ich hoffe, dass sich am Wochenende keiner bei uns einen Spaziergang leisten wird."

Der Gegner

Der VfL Wolfsburg - Tabellenvierter der vergangenen Saison - ist mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Bochum in die Saison gestartet. Dabei profitierten die Niedersachsen aber maßgeblich davon, dass der Aufsteiger nach einer roten Karte schon ab der vierten Minute in Unterzahl spielte. Der Sieg sollte also nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Champions-League-Teilnehmer unter seinem neuen Trainer Mark van Bommel noch in der Findungsphase ist. Das gilt auf dem Platz - und auch daneben. Im Pokalspiel in Münster erregten die Wolfsburger zuletzt ungewollt Aufsehen, weil sie sechs statt der erlaubten fünf Wechsel vornahmen. Die Folge: Das DFB-Sportgericht erkannte dem Bundesligisten seinen 3:1-Erfolg beim Regionalligisten ab. Wolfsburg hat Einspruch eingelegt, ist - Stand jetzt - aber ausgeschieden.

imago/Contrast Drittliga-Tabellenführer Viktoria Berlin - "Hungrig, talentiert, mutig" Fußball-Deutschland reibt sich die Augen: Viktoria Berlin mischt als Aufsteiger die 3. Liga auf. Aus drei Spielen holten die Lichterfelder drei Siege. Erfolgsrezept: Eine mutige, offensive Spielweise. Und ein besessener Trainer. Von Dennis Wiese

Herthaner im Fokus

... ist ganz ohne Frage Matheus Cunha. Der Brasilianer wird seit Wochen mit verschiedenen internationalen Klubs in Verbindung gebracht. Aktuell soll Atletico Madrid wieder verstärkt Interesse zeigen. Die Aussagen der Hertha-Verantwortlichen blieben auch am Donnerstag vage. "Grundsätzlich gibt es viele Gerüchte. Fakt ist: Cunha ist Spieler von Hertha BSC mit einem langfristigen Vertrag. Am Ende ist es so, dass wir gemeinsam diskutieren, ob wir verhandeln oder nicht", sagte Arne Friedrich. Aktuell habe man nichts vorliegen, "dass wir eine Entscheidung treffen müssen." Allerdings betonte der Sportdirektor auch: "Es sind noch eineinhalb Wochen Zeit, da kann sich noch einiges tun." Für Hertha ist das insofern ein Problem, als die Personalie Cunha sportlich zuletzt verstärkt Unruhe auslöste. Erst hatte Dardai seinen (Noch-)Stürmer nach der 1:3-Niederlage zum Saison-Start beim 1. FC Köln heftig kritisiert. Am Dienstag sagte der Hertha-Coach dann nach dem Fehlen des Brasilianers im Training, Cunha habe "angeblich Oberschenkelprobleme". Gute Stimmung klingt anders. Bei der Pressekonferenz berichtete Dardai nun über ein Gespräch nach der öffentlichen Rüge. "Natürlich habe ich mit ihm geredet. Das war nicht nett, sondern ehrlich", sagte der Ungar - und: "Gestern (Anm. d. Red.: am Mittwoch) hat er nicht trainiert, sich geschont, heute hat er voll mittrainiert. Er ist gesund." Ob der Brasilianer in der Start-Elf stehe? "Wir werden sehen. Ich habe noch einen Tag Zeit, eine Entscheidung zu treffen."

Besonderheiten

Erstmals seit Oktober 2020 werden wieder Zuschauer bei einem Hertha-Heimspiel im Olympiastadion dabei sein. 25.000 Tickets darf der Bundesligist verkaufen. Die Nachfrage? Mehr als mäßig. Die Berliner müssen - ebenso wie viele Liga-Konkurrenten - um ihre Fans kämpfen. Am Donnerstag hatte der Klub noch 10.000 Karten zu vergeben. "Wir würden uns sehr freuen, wenn das Stadion so voll ist wie erlaubt", sagte Arne Friedrich. Gerade nach der Auftaktniederlage brauche man die eigenen Fans, "die die Mannschaft nach vorn peitschen", betonte der Hertha-Sportdirektor: "Wir freuen uns über jeden Einzelnen." Trainer Pal Dardai erinnerte sich an seine Zeit als Schuljunge: "Wenn die Mädchen geguckt haben, waren wir motivierter." So sei es auch bei den Profis und den Fans. "Diese Emotionalität brauchst du", sagte der 45-Jährige.

Sendung: rbb UM6, 20.08.2021, 18:15 Uhr