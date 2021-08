Interview | Union-Kapitän Christopher Trimmel - "Wir dachten, dass wir schon ein Stück weiter sind"

imago images/Contrast Audio: Inforadio | 15.08.2021 | Christopher Trimmel im Interview | Bild: imago images/Contrast

15.08.21 | 16:37 Uhr

Der 1. FC Union ist mit einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in die Saison gestartet. Ein ordentlicher Auftakt. Danach gab es trotzdem selbstkritische Worte. Union-Kapitän Christopher Trimmel über fehlenden Mut - und Gänsehaut beim Einlaufen.

rbb|24: Christopher Trimmel, nehmen Sie uns einmal mit: Samstagnachmittag, 15:30 Uhr, Sie laufen ins Stadion ein. 11.000 Fans singen. Ein Gefühl, das man als Fußball-Profi lange nicht mehr hatte, oder? Christopher Trimmel: Ich hatte schon Gänsehaut, so ehrlich bin ich. Es war wieder sehr, sehr laut. Ich hoffe, irgendwann sind die Stadien wieder voll, damit es noch lauter wird bei uns. Aber es war einfach ein gutes Gefühl.

Welchen Einfluss haben Zuschauer, wenn man als Spieler die Reaktionen von den Rängen auch richtig spürt? Einen sehr großen. Wir wissen selbst, wie schwierig es manchmal auswärts ist, wenn das ganze Stadion gegen einen ist. Und wir kennen es auch gut genug von unseren Heimspielen. Wenn wir - wie am Samstag - zuhause gegen eine sehr gute Mannschaft wie Leverkusen spielen, ist es schon wichtig, dass bei fast jeder guten Aktion applaudiert wird. Das gibt einem schon einen Push.

imago images/O.Behrendt 1:1 gegen Bayer Leverkusen - Union erlebt durchwachsenen Start in die Saison Union Berlin hat erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte nicht verloren zum Saisonauftakt. Beim 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen starteten die Köpenicker dabei furios - um anschließend jedoch umso stärker nachzulassen.

Mannschaft und Trainer waren nach dem Spiel gegen Leverkusen sehr selbstkritisch. Es ging vor allem um die Leistung in der ersten Halbzeit. Warum waren alle so unzufrieden, obwohl es zur Pause 1:1 stand? Vor allem das Spiel mit dem Ball war nicht mutig genug. Wir haben zu viele Bälle nach vorne gekloppt. Das wollten wir natürlich anders machen. Klar, in einer Drucksituation ist auch der lange Ball mal erlaubt. Aber es war ein stückweit zu viel. Wir sprechen immer davon, dass die Balance stimmen muss. Das war der größte Kritikpunkt. Die langen Bälle waren nämlich meistens beim Gegner - und dann läufst du halt hinterher.

Sie sagen, es sei der größte Kritikpunkt. Gibt es noch weitere? Das zweite war, dass wir wahrscheinlich nicht mutig genug nach vorne verteidigt haben. Wir müssen das Spiel selber erst analysieren. Aber man hat natürlich in der Halbzeit schon mal ein bisschen gesehen, dass wir hinten in der Kette meistens zwei, drei Spieler zu viel waren. Da müssen wir das Mittelfeld besser unterstützen.

Es hat sich einiges getan im Sommer. Zwölf neue Spieler im Team. Wie weit ist diese Mannschaft schon? Dass das seine Zeit braucht, ist klar. Wir dachten trotzdem, dass wir schon ein Stück weiter sind. Das hat aber nichts mit den Neuzugängen zu tun. Das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, war - wie gesagt - einfach nicht mutig genug. Wir können das besser und wir müssen das besser machen. Mit den neuen Spielern geht es uns fast jedes Jahr so. Wenn wir was können, dann neue Spieler gut integrieren. Ich glaube, die fühlen sich jetzt schon alle wohl. Und es wird auch besser werden in den nächsten Wochen.

Das nächste Spiel findet am Donnerstag im finnischen Kuopio statt. Spüren Sie in der Kabine schon ein Kribbeln vor der Europa Conference League? Nein, noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal das Leverkusen-Spiel analysieren. Das gehört zum Sport einfach dazu. Erst danach werden wir uns auf den nächsten Gegner konzentrieren. Es ist also noch kein großes Thema. Man muss natürlich im Vorfeld ein bisschen was organisieren und die Planung durchgehen - das ist ja nicht so einfach. Für die meisten ist es auch was Neues. Aber speziell mit dem Spiel werden wir uns erst in den nächsten Tagen beschäftigen.

Dennoch: Sie sind nun schon sieben Jahre in Berlin. Eng mit dem 1. FC Union verwurzelt. Wie groß ist bei Ihnen persönlich die Vorfreude auf den internationalen Wettbewerb? Sehr groß. Es gibt nichts Schöneres, als sich auch mal international mit anderen Gegern zu messen. In der Bundesliga ist das schon eine riesige Herausforderung. Und jetzt versuchen wir es auch international. Man freut sich natürlich schon darauf.

Sie haben 37 Europapokalspiele für Rapid Wien absolviert - kennen also die Doppelbelastung. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht in den kommenden Wochen für die Mannschaft an, um eben genau das zu überstehen? Die Kommunikation zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft wird ganz wichtig sein. Auch bei der Regeneration natürlich. Da ist es schon wichtig, dass man ehrlich miteinander umgeht - und auch sagt, wenn man mal müde ist. Das gehört dazu. Das Schlimmste und Schlechteste wäre nämlich, wenn Spieler in so einer Phase ausfallen. Das braucht keiner. Dann kommt wahrscheinlich auf den nächsten Spieler eine hohe Belastung zu. Das ist meistens so ein Dominoeffekt, wo dann ein paar Spieler ausfallen. Das will niemand haben.

Vielen Dank für das Gespräch und gute Reise nach Helsinki! Das Interview führte Jakob Rüger, rbb Sport.

Sendung: Inforadio, 15.08.2021, 15:15 Uhr