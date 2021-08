Zum Auftakt ein Dämpfer: Nach eigener Führung verliert Hertha BSC 1:3 in Köln. Die Gastgeber waren besser in den Zweikämpfen und nutzen Herthas Schwächen gnadenlos aus. Reagierte Trainer Pal Dardai zu spät? Von Till Oppermann

Der Kölner schob Herthas Innenverteidiger beiseite und konnte unbedrängt zum Ausgleich einköpfen. Nachdem Hertha früh in Führung gegangen war und zumindest in der ersten halben Stunde sehr überzeugend agiert hatte, gelang den Hauptstädtern nichts mehr. Der FC erzielte zwei Tore und schickte Dardais Mannschaft in der Endabrechnung mit einem verdienten 3:1 zurück nach Berlin. Kevin-Prince Boateng bringt es auf den Punkt: "Wir haben verdient verloren."

Als Pal Dardai vor Herthas Auftakt in der Fußball-Bundesligasaison zu seinen Erwartungen befragt wurde, hatte er bereits eine Vorahnung: "Ich warte darauf, dass der Blitz einschlägt." Die Saisonvorbereitung sei perfekt gelaufen, deshalb rechne er jeden Moment mit dem ersten Rückschlag. Herthas Orakel auf der Trainerbank sollte recht behalten. In Köln dauerte es bis zur 41. Spielminute, als der Blitz in Form der Hände des gegnerischen Angreifers Modeste in die Schultern von Dardais Sohn Marton fuhr.

Die Bundesliga-Saison fing verheißungsvoll an für die Hertha und schien in einem souveränen Auswärtsspiel zu münden. Doch dann verlor die Mannschaft von Trainer Pal Dardai in Köln den Faden.

Aber wie konnte es dazu kommen, Pal Dardai? "Ich kann es mir nicht erklären", antwortet der Ungar nach dem Spiel. Angesichts Modestes Zweikampfverhalten vor dem Ausgleich, der nur eine von vielen strittigen Schiedsrichterentscheidungen war, die zu Herthas Ungunsten ausfielen, wäre es leicht den Referee Robert Hartmann für den Bruch im Berliner Spiel verantwortlich zu machen. Der erfahrene Rückkehrer Kevin-Prince Boateng möchte solche Argumente jedoch nicht gelten lassen. Schon als die DAZN-Fieldreporter ihm die Szene vor Modestes Tor nach dem Spiel zeigten, war er sich sicher: "Das macht er clever. Für mich war das kein Foul." Kurz darauf legt er am rbb-Mikrofon nach und lieferte einen ersten Erklärungsansatz für Herthas Zusammenbruch nach gutem Start. Hertha habe in manchen Situationen die Erfahrung gefehlt, urteilt Boateng. Leicht zu erraten, dass er damit unter anderem den 19-jährigen Marton Dardai anspricht, der das Duell gegen Modeste verlor.

Es wirkte, als sei Baumgarts Breitbeinigkeit in der Coaching-Zone auf seine Mannschaft übergegangen. Über die Minuten nach dem Seitenwechsel sind sich die Herthaner nach Abpfiff einig. "Wir sind ein Stück weit auseinandergefallen", gibt etwa der zerknirschte Boateng zu. Niklas Stark analysiert: "Wir haben zu schnell die Bälle verloren, sind nicht mehr hinterhergekommen und hatten keinen Zugriff mehr." In Zahlen liest sich das folgendermaßen: Obwohl die Kölner 60 Prozent Ballbesitz hatten, liefen sie vier Kilometer mehr als ihre Berliner Gäste. Eine exemplarische Szene ereignete sich in der 69. Minute, als die Herthaner Angreifer versuchten im gegnerischen Strafraum zu pressen, Torwart Horn zu zwei riskanten Kurzpässen zwangen, aber nicht den Ball eroberten, weil das Mittelfeld nicht nachrückte, um Horns Anspielstationen hinter der ersten Linie zuzustellen. Man sei nicht fleißig genug gewesen, kritisiert Dardai folgerichtig.

Schon in den Minuten vor dem Ausgleich zwangen die Rheinländer Herthas Innenverteidiger Dardai und Niklas Stark zu Abspielfehlern. Außerdem kamen sie zu Chancen. Insbesondere die Außenverteidiger Pekarik und Plattenhardt hatten wenig entgegenzusetzen. Die Kölner Tore wirkten wie eine logische Folge dieser Probleme. Vorbereitet wurden sie jeweils mit Hereingaben auf der Außenbahn. Auch dem 2:1 durch Kainz ging ein verlorener Zweikampf voraus. An der Mittellinie versuchte Matheus Cunha den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor anzunehmen. Kölns Czichos ahnte das, kam von hinten, gewann den Ball und leitete mit dem sofortigen Gegenangriff das Führungstor ein. Angefeuert von ihrem Trainer, der die Kölner brüllend und gestikulierend antrieb, erhöhten die Gastgeber nach einem weiteren Angriff über die Außen nur drei Minuten später auf 3:1. Schon der 55. Minute war das Spiel entschieden.

Er war es, der mit einigen Umstellungen dafür sorgte, dass die Kölner nicht noch höher gewannen. In Reaktion auf das schwache Abwehrverhalten nach den Gegentoren brachte Dardai in der 59. Minute Lukas Klünter und Deyovaisio Zeefuik. Von nun an verteidigten die Berliner mit einer Dreierkette und den Wingbacks Plattenhardt und Zeefuik. Das entlastete die teilweise überforderten Stark und Dardai, die auch in der Vorsaison ihre besten Leistungen mit Klünter als drittem Innenverteidiger zeigten. Endlich war den Domstädtern der Weg über die Außenbahn versperrt. Als Dardai kurz darauf noch Neuzugang Marco Richter und Dodi Lukebakio einwechselte, erwachte auch die Offensive zu neuem Leben. Trotzdem muss der Hertha-Trainer sich fragen lassen, ob der Systemwechsel nicht zu spät kam. Denn die Probleme in der Defensive hatten sich bereits in der ersten Halbzeit offenbart. Immerhin sagt Dardai: "Jetzt wissen wir, wo wir stehen."

Gerade rechtzeitig für die schweren Spiele gegen den VfL Wolfsburg und Bayern München. Bis dahin müsse sich vieles ändern, stellt Stark fest. Vielleicht spielen die Herthaner dann von Beginn an mit drei Innenverteidigern. Trotzdem müsse man das Positive mitnehmen, ergänzt Boateng: "In den ersten 30 Minuten waren wir die bessere Mannschaft." Gerade das von ihm dirigierte Kurzpassspiel im Mittelfeld, die schnellen Drehungen von Suat Serdar und das Tor von Stevan Jovetic machten Mut. In der Offensive ist der Kader durch diese drei Neuzugänge definitiv variabler als in der Vorsaison.