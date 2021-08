Bundesliga-Saisonstart - Das müssen Sie beim Stadionbesuch beachten

Bild: imago images/Nordphoto

13.08.21 | 16:47 Uhr

Zu Beginn der Bundesligasaison 2021/22 sind die Pandemiemaßnahmen der Klubs unterschiedlich. Welche Corona-Regeln gelten im Olympiastadion? Welche in der Alten Försterei? Denn Corona-Tests können nicht in allen Fällen am Stadion gemacht werden.

Am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga sind in allen Berliner Arenen wieder Fans erlaubt, aber über die geeignete Regel für den Einlass der Fans diskutieren die Vereine noch. Der Umgang mit den Stadionbesuchern der Bundesliga ist nicht einheitlich. Viele Klubs hatten verkündet, dass Fans bei Einlass ins Stadion vorweisen müssen, dass sie entweder gegen das Coronavirus geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel).

Ausnahmegenehmigung des Senats

Der 1. FC Köln wiederum hatte angekündigt, ab Ende August nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder von Covid-19 genesene Menschen ins Stadion zu lassen. Ein negativer Corona-Test reicht in Köln dann nicht mehr aus. Beim ersten Heimspiel gegen Hertha BSC tritt diese Regel allerdings noch nicht in Kraft, es gilt die 3G-Regel. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von stabil unter 35 ist eine Stadionauslastung von 50 Prozent erlaubt, allerdings mit einer Höchstgrenze von 25.000 Anhängern. Bei Werten über 35 greifen weitere Beschränkungen, allerdings werden auch hier vielerorts regionale Ausnahmegenehmigungen erteilt - wie zum Beispiel bei den Hauptstadtvereinen Union Berlin und Hertha BSC.

Union Berlin

Für die Anzahl der Besucher gilt die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen als ausschlaggebend. Dieser Wert steigt in Berlin seit mehreren Tagen steil an. Durch die Ausnahmegenehmigung des Senats darf Union Berlin weiterhin die Maximalauslastung von bis zu 50 Prozent erreichen, also bis zu 11.006 Zuschauer einlassen. Unions Präsident Dirk Zingler hatte die Ausnahmeregelung zu Wochenbeginn gegenüber Radio 1 begrüßt: "Wir haben eine besondere Situation, in der unsere Grundrechte eingeschränkt werden, und zwar zurecht, bis zu einem gewissen Maße", meinte er. "Aber je häufiger das passiert, umso häufiger muss es begründet werden. Wir müssen ja nicht begründen, warum wir vor 11.000 spielen, es ist andersherum." Union startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Saison. Dann bieten die Eisernen ihren Zuschauern weiterhin auf Grundlage der 3G-Regel Einlass. "Derzeit gibt es keine Überlegungen in Richtung 2G. Sollte es medizinisch und politisch für sinnvoll erachtet werden, dann sollte es auch Bestandteil der Verordnungen werden", teilte der Verein mit. Gästefans müssen bis zum 3. Spieltag (Union-Mönchengladbach) warten, dann sollen bundesligaweit wieder Fans der Auswärtmannschaften zugelassen sein.

Hertha BSC

"Wir planen derzeit eine Zulassung nach dem 3G-Modell", teilte die Hertha mit. Damit planen auch die Blau-Weißen derzeit weiter mit einem Zutritt von geimpften, genesenen oder getesteten Personen in ihre Stadien bei Spielen der Fußball-Bundesliga. Hertha kann im Olympiastadion bei seinem ersten Heimspiel gegen Wolfsburg am zweiten Spieltag (21. August) die maximal erlaubte Anzahl von 25.000 Fans empfangen. Dafür sind in allen Bereichen noch "ausreichend Tickets" verfügbar, wie der Verein auf Anfrage mitteilte. Diese können online erworben werden. Explizit macht Hertha darauf aufmerksam, dass alle Nachweise in digitaler Form an den Spieltagen mitzubringen sind. Das heißt: die klassischen gelben Impfbücher werden nicht akzeptiert. Wichtig: Covid-Teststationen stehen am Olympiastadion nicht zur Verfügung - entsprechende Tests müssen also vorher in Eigenregie organisiert werden. Gästefans dürfen bei der Hertha ab dem 5. Spieltag (Hertha - Fürth) wieder mit Karten rechnen.

Sendung: inforadio, 13.08.21, 16.15 Uhr