Mit dem 2:1-Erfolg gegen Gladbach setzt Union eine Serie von nun 18 Heimspielen ohne Niederlage fort. Weshalb Taiwo Awoniyi durchstartet, was an einen italienischen Top-Klub erinnert - und warum trotzdem noch einige Aufgaben warten. Von Till Oppermann

Sein technisch anspruchsvolles 2:0 beim Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach war bereits Awoniyis drittes Tor in der laufenden Bundesligasaison. Und ein besonders schönes: Nachdem er nach einem Lauf von über 60 Metern zu seinem kongenialen Sturmpartner Max Kruse gespielt hatte, startete Awoniyi in die Tiefe, wurde perfekt von Kruse bedient, um Gladbachs Torwart Yann Sommer zu umkurven und einzuschieben. "Das war wirklich toll gemacht", schwärmt Trainer Urs Fischer nach dem Spiel.

Der habe das Spiel einfach verstanden, lobt Awoniyi im Interview mit "DAZN", während er strahlend auf einem Bildschirm die Wiederholung seines Tores guckt. Sobald man mit Kruse spiele, kenne dieser alle Laufwege, so Awoniyi. "Das hilft mir sehr viel." Obwohl sie auf dem Platz mit einer Mischung aus Deutsch und Englisch kommunizieren müssen, scheint jede ihrer Bewegungen perfekt auf den Mitspieler abgestimmt zu sein. "Das Duo ist für uns einfach unfassbar wichtig", fasst Niko Gießelmann zusammen, was wohl jeder Unioner denkt.

Gießelmann ist es auch, der direkt den nächsten Grund für Awoniyis Leistungsexplosion anführt: "Taiwo ist unglaublich glücklich jetzt fest in Berlin zu sein." Seitdem Liverpool ihn 2015 aus seiner Heimat Nigeria verpflichtete, wurde Awoniyi sieben Mal verliehen. In Köpenick ist er endlich angekommen, fühlt sich heimisch. Das zeigte sich auch nach seinem Torjubel mit den Mitspielern, als er freudestrahlend den Fans in der Alten Försterei zuwinkte und sie anfeuerte noch lauter zu singen.

Auch spielerisch lief wenig, außer langen Bällen fiel Union wenig ein, um sich in Richtung des gegnerischen Tores zu kombinieren. Die Passquote lag am Ende bei schwachen 68 Prozent. Gleichzeitig lief Urs Fischers Mannschaft 122,6 Kilometer - ein Spitzenwert. Gehe es um Leidenschaft, um Mentalität, Wille und Solidarität, müsse man seiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, fordert Fischer. Nach dieser Energieleistung der gesamten Mannschaft fällt es schwer, einzelne Spieler besonders für ihren Kampfgeist zu loben.

Für diese Tugenden ist Unions Mannschaft in der Bundesliga bekannt. Der Sieg gegen Gladbach war das 18. Heimspiel in Serie ohne Niederlage. Jeder wisse, dass es eklig sei, zu Union zu fahren, sagt Gießelmann stolz. Das zeigte sich auch gegen die Borussen. Insgesamt hatten die Eisernen nur 28 Prozent Ballbesitz.

Allerdings lag der Fokus der rund 11.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion in der Alten Försterei besonders auf den Innenverteidigern. Denn schon vor dem Spiel gab es für sie in den Straßenbahnen und Bussen nur ein Thema: das Gerücht, dass Marvin Friedrich zum Stadtrivalen Hertha BSC wechseln könnte. Weil er am Sonntag gesperrt fehlte, gab es eine erste Chance, das Leben ohne den Abwehrchef zu proben. Während Robin Knoche gewohnt solide verteidigte, überzeugten dabei besonders die Neuzugänge Paul Jaeckel und Timo Baumgartl. Neben sehenswerten Diagonalbällen in der Spieleröffnung warfen sie sich mit aller Macht in jeden Zweikampf und verhinderten, dass die Gäste vom Niederrhein zurück ins Spiel finden konnten.

Bis dahin bleibt den Unionern genug Zeit, sich an einer taktischen Weiterentwicklung der Mannschaft zu erfreuen. Schon in der zweiten Minute verpasste der rechte Wingback Christopher Trimmel nur knapp die Führung. Wenig später erzielte sein Pendant auf der linken Seite, Niko Gießelmann, sein bereits zweites Saisontor. Bei Flanken funktioniert die Strafraumbesetzung am langen Pfosten bisher außergewöhnlich gut. "Durch die Fünferkette ist es so, dass wir außen mit vorne reindürfen", erklärt der Torschütze. Ein taktischer Kniff, der beispielsweise Champions-League-Klub Atalanta Bergamo mit bescheidenen finanziellen Mitteln zur torgefährlichsten der italienischen Liga machte und zum Aufstieg des Nationalspielers Robin Gosens beitrug.

Urs Fischer scheint genau hingesehen zu haben. Denn gerade Viererketten wie der Gladbacher gelingt es selten, bei Flanken die zusätzlichen Spieler im Strafraum zu decken. Die logische Folge sind freie Abschlüsse am zweiten Pfosten, die Union in Hoffenheim und gegen Gladbach in Punkte umwandelte. In der Länderspielpause ist nun Zeit, um die restlichen Probleme anzugehen. Urs Fischer sagt: "Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben." Am 11. September empfängt Union den FC Augsburg.