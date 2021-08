Spielanalyse | Union bei Hoffenheim - Zentrale Kleinigkeiten

Bild: imago images/Michael Berm

22.08.21 | 19:53 Uhr

Zwei Punkte nach zwei Spieltagen: Statistisch gesehen, erlebt Union den besten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte. Nach dem Unentschieden in Hoffenheim ist aber auch klar, dass mehr drin gewesen wäre. Von Ilja Behnisch

Die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht, das Hinspiel um den Einzug in die Conference-League gewonnen und in der Bundesliga noch ungeschlagen: Der Saisonstart des 1. FC Union Berlin darf durchaus als geglückt gelten. Dennoch gibt es Probleme, an denen Urs Fischer und seine Spieler noch arbeiten können.

Lücken im Mittelfeld

Nominell ist Union offensiver aufgestellt als noch in der vergangenen Saison. Mit Neuzugang Rani Khedira findet sich im Mittelfeld nur noch ein Spieler, dessen fußballerische Grundausrichtung eine vornehmlich defensive ist. Noch funktioniert die Abstimmung des Ex-Augsburgers mit seinen neuen Mitspielern allerdings nicht immer reibungslos, sodass sich allzuoft Lücken auftun im Mittelfeld-Zentrum. Vor allem beim 2:1 durch Jacob Bruun Larsen war das gut zu erkennen. Hoffenheim brauchte lediglich zwei Vertikalpässe, um von der letzten in die erste Reihe zu gelangen.

Die Chancenverwertung

Eine schlechte Ballmitnahme von Taiwo Awoniyi (20.) vor seinem Tunnelversuch gegen Oliver Baumann. Eine Glanzparade gegen einen womöglich doch nicht platziert genug geschossenen Versuch von Max Kruse (63.). Ein technischer Fehler des eingewechselten Levin Öztunali (72.), nach genialem Zuspiel in den Lauf von Max Kruse. Union hatte vielversprechende Chancen auf einen dritten Treffer, verbaute sich diese durch kleinste Fehler jedoch glatt selbst. Ob der Freistoß des überragenden Max Kruse (17.) an die Latte nun Pech oder zu ungenau war, ist hingegen eine fast schon philosophische Frage.

Kleine Fehler, große Strafen

Was für die Abwehr gilt, gilt auch für die Offensive: kleine Fehler, große Wirkung. So hatte Union den Ball vor dem 1:1 durch Kevin Akpoguma eigentlich sicher in den eigenen Reihen. Doch dann spielte Genki Haraguchi einen zu scharfen Rückpass auf Marcus Ingvartsen, der den Ball nicht unter Kontrolle bekommt und prompt verliert. Mitten in eine Vorwärtsbewegung hinein. Die Folge: Eine unsortierte Hintermannschaft, der es nicht gelingt ihre Aufmerksamkeit auf den Hoffenheimer Rechtsverteidiger Akpoguma zu richten, der sich jenseits seiner Position befindet. Vor dem 2:1 stimmte aus Hoffenheimer Sicht wiederum die Absicherung der Berliner Dreierkette nicht. In der Folge sah sich Torschütze Bruun Larsen, von Gegenspieler Marvin Friedrich aus den Augen gelassen, keiner Restverteidigung mehr gegenüber.

Wenig zweite Bälle

Wenn Union in die Umschaltbewegung kam, dann zumeist über Max Kruse. Der holte sich die Bälle häufig selbst aus der Tiefe und schleppte sie hakenschlagend über den Rasen, um dann zum Steckpass anzusetzen. Lange Bälle und Nachsetzen waren vor allem in der ersten Bundesliga-Saison Stilmittel von Union. Am Sonntag funktionierte das hingegen zu selten.

Zu wenig Zweikämpfe

Wie schon im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen fiel auch bei Unions Gastspiel in Hoffenheim auf: Die Eisernen laufen zu häufig hinterher, ohne Zugriff zu bekommen. Ein Bild, das sich womöglich von allein wieder ändern wird in den kommenden Wochen. Schließlich sind längst nicht alle Gegner in der Fußball-Bundesliga so sehr auf gepflegten Ballbesitz-Fußball aus wie Leverkusen und Hoffenheim. Dennoch wird das Spiel gegen den Ball demnächst wohl häufiger auf dem Union-Trainingsplan stehen. Die Vokabeln "eklig" und "kompakt" waren Unions Erfolgsgaranten in den vergangen Jahren. Und sollten es bestenfalls noch eine Weile bleiben.

Sendung: rbb24, 22.08.2021, 22 Uhr