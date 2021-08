Der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin trifft in den Play-offs zur Europa Conference League auf Kuopion PS. Der sechsfache Meister und Vorjahres-Dritte der finnischen Liga setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen den kasachischen Vertreter FK Astana durch. Nach dem 1:1 im Hinspiel gelang dem Team beim Rückspiel in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan am Donnerstagnachmittag ein 4:3-Erfolg. Dabei hatte Astana nach 58 Minuten bereits mit 3:1 geführt.

Trainiert wird die Mannschaft der neungrößten finnischen Stadt (120.000 Einwohner) derzeit von Simo Valakari, Finnlands Trainer des Jahres 2014 und 2015. Die Heimspiele absolviert der Klub in der 4.700 Zuschauer fassenden Magnum Areena.

Das Hinspiel um den Einzug in die Gruppenphase der European Conference League findet in der kommenden Woche in Finnland statt. Ob am Dienstag oder Donnerstag und zu welcher Uhrzeit genau ist noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Vereinen und der Uefa. Das Rückspiel findet am 26. August im Berliner Olympiastadion statt. Die Gruppenphase, in die der Sieger des Duells einzieht, beginnt am 16. September.