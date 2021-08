Pal Dardai brachte gleich im ersten Pflichtspiel der Saison alle drei Neuzugänge, die Hertha bislang unter Vertrag genommen hat. Kevin-Prince Boateng feierte nach 14 Jahren sein Comeback bei den Blau-Weißen, Mittelfeldspieler Suat Serdar und Stürmer Stevan Jovetic kamen zu ihrem Debüt.

Die 6.000 Zuschauer im Meppener Stadion erlebten eine ausgeglichene Anfangsphase, in der Hertha allerdings die beste Chance hatte. Davie Selke (7. Minute) brachte den Ball nach einer Flanke von Dodi Lukebakio per Kopf gefährlich aufs Tor, doch Meppens Schlussmann Erik Domaschke war zur Stelle. Auch in der 26. Minute war es Rückkehrer Selke, der zur nächsten Möglichkeit kam. Aus spitzem Winkel schoss der Stürmer, der in der letzten Saison an Werder Bremen ausgeliehen war, nur ans Außennetz. In der 38. Minute erspielten sich dann auch die Emsländer die erste Gelegenheit, Lars Bünning brachte den Ball nach einer Ecke aber nicht im Tor unter - die Partie ging torlos in die Halbzeit.