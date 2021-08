Drei Spiele, drei Siege, 10:1 Tore: Viktoria Berlins Traumstart in die Drittliga-Saison ist perfekt. Gegen Kaiserlautern gewann das Team von Benedetto Muzzicato am Sonntag mit 4:0 (2:0). Die Himmelblauen haben damit als einziges Team noch keine Punkte abgegeben und führen die Tabelle vor der Zweitvertretung von Borussia Dortmund und Magdeburg an.

Viktoria startete selbstbewusst in die Partie - und mit großem Offensivdrang. Die Folge? Gleich zwei Top-Chancen in den ersten drei Minuten. Während Lauterns Boris Tomiak im ersten Anlauf einen Schuss von Lucas Falcao noch so gerade blocken konnte (2.), gab es kurz darauf himmelblauen Jubel: Nach Vorarbeit von Tolcay Cigerci wühlte sich Björn Jopek im Strafraum durch die sehr schläfrige FCK-Abwehr und traf am Ende im Sitzen zum 1:0 für den Aufsteiger (3.).

Das nächste Ausrufezeichen von Viktoria - und gleichzeitig ein Rückschlag für den gebeutelten Traditionsklub aus Rheinland-Pfalz und seine 1.240 Fans im ausverkauften Gästeblock. Deren Stimmung hätte sich in der achten Minute fast aufgehellt: Marius Kleinsorge - erst kurz vor der Partie für den verletzten Kenny Prince Redondo in die Mannschaft gerückt - schoss aus halblinker Position jedoch knapp am Tor vorbei (8.).