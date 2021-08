Meist tut er aber genau das. Fußball gucken. Chelseas Thomas Tuchel ist ein Trainer nach Muzzicatos Geschmack. Ebenso Antonio Conte, der frühere Coach von Inter Mailand oder Marcelo Bielsa von Leeds United. "Wenn ich dann eine gute Aktion in einem Spiel sehe, schicke ich meinen Co-Trainern oder meinem Analysten bei Viktoria eine Nachricht. Das kann um drei Uhr nachts sein, aber ich erwarte, dass sie das dann am nächsten Morgen als Video bereit haben, damit wir das den Spielern zeigen können. Meine Kollegen haben es nicht immer leicht mit mir."

Benedetto Muzzicato nennt sich selbst einen Besessenen. Einen Fußball-Besessenen. Das war schon immer so: "Ich war früher nicht in der Schule, ich habe Fußball gespielt. Bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich mit einem Fußball im Bett geschlafen." Mittlerweile ist Muzzicato 42. Aus dem Jugendspieler von Werder Bremen ist der Trainer von Viktoria Berlin geworden. Besessen ist der Deutsch-Italiener noch immer: "Meine Familie sagt das, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht nach unserem Spiel am Sonntag nach Hause gehe und dann bis tief in die Nacht weiter Fußball gucke."

Die Tabellenführung, sehr früh in der Saison, sei Ergebnis harter Arbeit und richtiger Personalentscheidungen, so Teichmann: "Wir wollen das nicht kleiner reden als es ist. Wir wissen aber auch, dass wir andere Tage erleben werden. Deshalb haben wir immer eine gewisse Demut."

Die vergangene Saison, beendet schon nach elf Spielen, schloss Viktoria dann als klarer Tabellenführer ab - und stieg in die 3. Liga auf. Viktoria hatte alle elf Partien gewonnen, mit den drei aktuellen Siegen macht das vierzehn Ligasiege in Serie. Für Sportdirektor Rocco Teichmann hat das viel mit der Arbeit des Trainers zu tun: "Der Trainer wird aktuell gefeiert. Das ist auch richtig. Seine Performance wird auch bei anderen Vereinen registriert."

Nach dem 2:1 zum Saisonauftakt gegen Viktoria Köln gewann die Berliner Viktoria zuletzt mit 4:0 bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und ebenfalls mit 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der Glaube sei immer da gewesen, so Trainer Muzzicato, der sich mit seinerer Mannschaft nach dem Abbruch der vergangenen Saison neun Monate bis zum nächsten Ligaspiel gedulden musste: "Man hat ein Gefühl, klar. Wir haben in der Vorbereitung bewusst schwere Testspielgegener ausgesucht: Hannover, Rostock, Union, Altglienicke. Da konnten wir in Phasen zeigen, dass unser Fußball, offensiv und mutig, auch gegen solche Gegner funktioniert."

Die Überzeugung, die Mannschaft, alles ist gewachsen. Im ersten Saisonspiel gegen Köln standen neun Spieler der vergangenen Saison in der Startelf. Darunter das Viktoria-Eigengewächs Tobias Gunte in der Innenverteidigung und die beiden zweitliga-erfahrenen Mittelfeldspieler Björn Jopek und Christoph Menz, die beide in der Jugend des 1. FC Union groß geworden sind. Als Neuzugang bisher besonders wertvoll ist Tolcay Cigerci. In drei Spielen schoss der Angreifer, der aus Altglienicke kam, drei Treffer, zwei weitere bereitete er vor.