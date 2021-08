Nach dem Führungstreffer zog sich Viktoria zurück, überließ Braunschweig das Spielgeschehen, ohne jedoch ernsthaft in Gefahr zu geraten. Stattdessen folgte in der 32. Minute der eiskalte Konter der Berliner. Und wieder war es das Duo aus Vorbereiter Küc und Vollstrecker Cigerci, die für den zweiten Treffer des Tages sorgten. Und wieder war es eine Hereingabe von der linken Seite, die Viktorias Nummer 14 dieses Mal jedoch mit dem Fuß über die Tornline bugsierte.

Dass Viktoria auch nach dem zweiten Spieltag noch über eine blütenweiße Weste verfügen würde, deutete sich schnell an. Der im Gegensatz zum Auftaktsieg gegen Viktoria Köln in die Startelf gerückte Enes Küc setzte sich auf der linken Seite durch, flankte in die Mitte und fand den Kopf von Tolcay Cigerci, der problemlos zur frühen Führung (5.) einnickte.

"Unglaublich, unser zweites Spiel in der dritten Liga. Das wir das so souverän machen - Hut ab vor uns", so Doppeltorschütze Tolcay Cigerci nach dem Schlusspfiff am Mikrofon von "Magenta-Sport". Um anschließend auf die Tabellenführung angesprochen mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu sagen: "Erstmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben." Sein Trainer Benedetto Muzzicato zielte in eine ähnliche Richtung. "Es gibt immer etwas zu kritisieren", so der 42-Jährige. Dann lächelte er.

Es hatte wohl schon so seine Gründe, warum sie sich auf das Ereignis Braunschweig schon im Vorfeld der Partie gefreut hatten.