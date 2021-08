Union startet in Prag in die Conference-League-Gruppenphase

Der 1. FC Union startet mit einem Auswärtsspiel bei Slavia Prag in die Gruppenphase der Conference League. Der Fußball-Bundesligist spielt am 16. September (18:45 Uhr) beim tschechischen Spitzenklub. Das gab der europäische Verband Uefa am Samstag bekannt.

Für die Eisernen folgen in der schweren Gruppe E zunächst das Heimspiel gegen Maccabi Haifa am 30. September (21 Uhr) und das Gastspiel in den Niederlanden bei Feyenoord Rotterdam am 21. Oktober (18:45 Uhr).

Die Rückspiele der Gruppenphase beginnen am 4. November (21 Uhr) mit dem zweiten Duell gegen Rotterdam. Am 25. November (18:45 Uhr) spielt Union in Haifa und am 9. Dezember (21 Uhr) zum Abschluss in Berlin gegen Slavia Prag.