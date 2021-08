"Ich will hier nicht irgendwem eine Last sein"

Nach der dritten Bundesliga-Niederlage baut sich bei Hertha BSC Druck auf, doch Trainer Pal Dardai fordert mehr Realitätsbezug und Zeit für die Mannschaft. Gleichzeitig stellt er in der Medienrunde auch seine Zukunft als Cheftrainer in Frage.

Darüber, ob er der richtige Trainer ist

"Ich hänge nicht an meinem Sitz. Ich helfe gerade aus. Im Sommer hieß es auch nicht unbedingt, dass ich das mache. Wahrscheinlich sucht Hertha BSC seit langem schon einen großen Trainer. Pal ist ein kleiner Trainer. Ein netter Trainer. Er hilft aus, so lange, wie das sein soll. Und wenn einer hier ist, ein ganz großer Trainer, dann geht Pal sofort zur U16 zurück und macht seine Sache so wie früher. Ich will hier nicht irgendwem eine Last sein."