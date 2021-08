Hertha vor Pokalspiel in Meppen - Mit Boatengs Cup-Sieger-Gen im DFB-Pokal

imago images/Revierfoto Video: rbb UM6 | 07.08.2021 | Torsten Michels | Bild: imago images/Revierfoto

07.08.21 | 17:05 Uhr

Noch nie stand Hertha BSC mit seiner Profi-Mannschaft im Pokalfinale im heimischen Berliner Olympiastadion. Der nächste Anlauf startet in Meppen. Helfen soll ein Rückkehrer mit Pokal-Sieger-Erfahrung. Von Astrid Kretschmer

Das Personal

Zwölf Wochen ist es her, da saß Hertha-Trainer Pal Dardai Zigarre paffend im Garten von Herthas Teamhotel. Gerade hatte er mit den Berlinern den Klassenerhalt perfekt gemacht. Damals berichtete er von seinen Glücksgefühlen. Jetzt, beim Neustart, muss er berichten, wie und mit welchem Personal er mit Hertha in die neue Saison geht. Eine Personalie klärt der Ungar jenseits der vielen Wechselgerüchte selbst. Dedryck Boyata bleibt Kapitän von Hertha BSC. "Er hat die nötige Ausstrahlung, die Jungs hören ihm zu", sagte der Hertha-Coach am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde am Sonntag (15:30 Uhr ) beim SV Meppen. Der zuletzt angeschlagene belgische Nationalspieler sei beim Saisonauftakt allerdings noch kein Kandidat für die Startelf. Vertreter Niklas Stark soll in Meppen als Spielführer zum Einsatz kommen. Es fehlen: Rune Jarstein (Aufbautraining nach Covid-Infektion), Krzysztof Piatek (Knöchelbruch), Matheus Cunha (Olympische Spiele in Tokio)

imago images/Matthias Koch Stevan Jovetic im Portrait - Statistisch einer der kreativsten Stürmer Europas Hertha BSC hat in Österreich den ablösefreien Neuzugang Stevan Jovetic vorgestellt. Der kreative Offensivspieler spricht fünf Sprachen und bringt seine Erfahrung aus diversen Spitzenmannschaften in den Kader. Einzig seine Verletzungsanfälligkeit wirft Zweifel auf. Von Till Oppermann

Die Neuen

Auch die drei Neuzugänge Kevin-Prince Boateng, Stevan Jovetic und Suat Serdar könnten von Beginn an spielen. Bei Hertha-Rückkehrer und Weltenbummler Boateng bleibt das Fitness-Fragezeichen. "Mit Prince haben wir die Vorbereitung durchgezogen und Woche für Woche hat er gut überlebt", erklärt Dardai, "und ich glaube, das reicht sechzig Minuten Minimum bei ihm." Der "sehr spielfähige" Stürmer Stevan Jovetic sei fleißig und fit und "er ist auch bereit, eine Halbzeit zu spielen und sogar mehr". Möglich, dass aber erstmal Rückkehrer Davie Selke die Spitze besetzt. Und Suat Serdar ist im Zentrum gesetzt, weil "wir mit ihm einen sehr guten Spieler bekommen haben, damit ändert sich auch unsere Spielweise", so Dardai. Der viermalige Nationalspieler sei das Puzzleteil, was Hertha gefehlt habe im Mittelfeld. "Er macht die Tiefenläufe, die gefehlt haben, von sich aus", so Friedrich, "er hat eine unglaubliche Technik".

Die Form

Der neue Hertha-Antreiber Boateng hat es vorgemacht: Der 34-Jährige hatte 2018 mit Eintracht Frankfurt überraschend den DFB-Pokal gewonnen. Sportdirektor Arne Friedrich erkor ihn somit zum Vorbild für die richtige Cup-Mentalität. Boateng solle "dieses Gen" nun auf die Berliner übertragen. "Er ist ein absoluter Führungsspieler, ein sehr gereifter Mensch und hat eine tolle Entwicklung genommen", sagte Friedrich. Aber auch der Sportdirektor ist sich des Risikos vor der vermeintlichen kleinen Erstrunden-Hürde in Meppen bewusst. "Wir müssen auf dem Platz liefern, die Ärmel hochkrempeln und uns darauf einstellen, dass uns alles abverlangt wird", so Friedrich. Und Pal Dardai versucht bewusst, jeden Druck von dem in der Vorsaison erst spät geretteten Team zu nehmen. "Druck haben Menschen, die verhungern. Hier passiert nichts Böses", machte der Hertha-Chefcoach deutlich. Ein Risiko, im Pokal zu scheitern, gebe es natürlich immer, so Dardai.

Entsprechend hat Hertha-Coach Dardai viel Respekt und ließ sogar schon den Ernstfall üben und Elfmeter schießen. "Also wenn wir Elfmeterschießen üben, dann geht der Wettkampf zwischen Prince Boateng, Davie Selke und Suat Serdar los. Die haben schon darum gekämpft, wer die Elfmeter während des Spiels oder in der Verlängerung schießt", sagte Dardai nach einer Trainingseinheit. Tatsächlichen Grund zum Zweifeln hat der Hertha-Coach nach seiner geglückten Rettungsmission in der Vorsaison eigentlich nicht. Die ungeschlagene Vorbereitung lief inklusive Testsieg gegen den FC Liverpool (4:3) rund und gut. "Wir haben alles gut durchgezogen. Wir sind positiv", sagte Dardai. Um noch die Ansage nachzuschieben: "Die Jungs sollen es genießen. Wir wollen Spielfreude zeigen, und wenn es schwierig wird, dann kämpfen wir."

Der Gegner

Dass sie keine Angst vor großen Namen haben, zeigten die Meppener jüngst im Testspiel gegen Lazio Rom. 1:1 hieß es unter der Woche gegen den italienischen Top-Klub. Der Drittligist kann die Partie also forsch angehen. Zumal die Meppener noch einen weiteren Vorteil besitzen: Im Gegensatz zu den Berlinern haben sie bereits zwei Pflichtspiele in dieser Saison bestritten. Einem enttäuschenden 1:3 in Halle zum Auftakt in der dritten Liga folgte ein starkes 1:0 gegen Kaiserslautern. Herthas jüngere Pokalbilanz spricht bekanntermaßen auch nicht für den Klub aus der Hauptstadt. Und - ein letztes Mal Statistik: In zehn Gastspielen im Emsland gingen die Berliner lediglich zweimal als Sieger vom Platz. Jeweils 1992, als sie in der zweiten Liga mit 1:0 gewannen und sich im DFB-Pokal mit 4:2 nach Verlängerung durchsetzten.

Die Besonderheiten

Geschäftsführer Fredi Bobic hatte den August schon vor einigen Wochen zur heißen Phase erklärt, nicht nur sportlich, sondern auch personell. Der Abgang von Luca Netz als nächstes Eigengewächs zu Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach bereitet Hertha dabei Verdruss. Während die Gladbacher betonten, der 18-Jährige komme nicht aus monetären Gründen, versuchten die Berliner zu beteuern, sie hätten dem Linksverteidiger-Talent ausreichende sportliche Perspektiven geboten. "Er hätte hier Spielzeit bekommen, wie er sie bisher auch schon bekam. Wir arbeiten sehr gerne mit unseren Talenten zusammen", sagte Dardai. "Ich hätte mir gewünscht, dass sich Luca für uns entschieden hätte, aber das ist nicht passiert. Wir haben alles Erdenkliche getan, um Netz zu halten", versicherte Friedrich.



Und sehr wahrscheinlich, dass auch ein anderer ehemaliger Hertha-Jugendspieler Berlin wieder verlässt: Arne Maier. Hertha und der FC Augsburg stehen unmittelbar vor einem Spielertausch. Die Berliner werden Offensivakteur Marco Richter in die Hauptstadt holen, dafür wechselt Mittelfeldspieler Arne Maier nach Schwaben. Das berichtete zunächst die "Bild"-Zeitung am Freitag. Nach den sportmedizinischen Untersuchungen und Detailabsprachen dürften die Verträge in den nächsten Tagen unterschrieben werden. Die beiden Youngster waren zuletzt für Deutschland bei Olympia im Einsatz.



Sendung: rbb UM6, 07.08.2021, 18 Uhr