Interview | Hertha-Trainer Pal Dardai - "Ich habe ein komisches Gefühl, weil alles so gut gelaufen ist"

08.08.2021

08.08.21 | 11:49 Uhr

Am Sonntag startet Hertha in Meppen im DFB-Pokal in die neue Saison. Mit der Vorbereitung ist Trainer Pal Dardai sehr zufrieden. Im Interview spricht er über die Anspannung vor dem ersten Pflichtspiel und den Abgang von Luca Netz.

rbb|24: Herr Dardai, vor drei Monaten saßen Sie Zigarre paffend im Teamhotel von Hertha BSC und feierten den Klassenerhalt. Jetzt erfolgt der Start in die neue Saison: Wie groß ist die Vorfreude? Pal Dardai: Die Vorfreude ist groß. Aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, weil alles so gut gelaufen ist. Und jetzt geht es in den Wettkampf rein. Ich möchte auch nach den ersten beiden Spielen hier sitzen und sagen: 'Wir haben gut gearbeitet und das sieht man.' Aber unter Druck in Pflichtspielen ist das alles wieder anders. Dann kommt ein bissiger Gegner mit Meppen und der erste Bundesligagegner Köln - danach werden wir sehen.



Neun Testspiele ohne Niederlage und zwei Trainingslager mit viel Schweiß liegen hinter Ihnen: Wie blicken Sie auf die Vorbereitung zurück? Die echte Vorbereitung war eigentlich schon in der letzten Saison: Als wir angefangen haben, hatte das Team null komma null Teamgeist. Da hatte man Bauchschmerzen in die Kabine zu gehen. Das war sehr schwer. Zum Ende der Saison wurde es dann besser: Ich glaube, in den letzten zehn Spielen haben wir neunmal nicht verloren [richtig ist achtmal; Anm. d. Red.] - das ist schön und gut in der Bundesliga. Damit sind wir dann in den Urlaub gefahren. Wir haben in der Sommerpause ein paar Jungs abgegeben, in der Kabine wird jetzt hauptsächlich Englisch und Deutsch gesprochen. Andere Fremdsprachen haben wir jetzt nicht mehr dabei, das bringt die Mannschaft weiter.

Wie steht es um die Fitness des Teams? Wir haben es mit den Fitnesstrainern und dem ganzen Trainerstab gut hinbekommen, die Spieler nicht kaputt, sondern nur müde zu machen - ein gutes Müde (lacht). Wir wollen eine andere Spielweise zeigen. Wir werden sehen, ob die Jungs nicht nur in den Testspielen, sondern auch in den Pflichtspielen den Mut haben, diese Spielweise zu präsentieren.

Jetzt wird es wieder ernst: In der ersten DFB-Pokal-Runde muss Hertha zum SV Meppen. Der Drittligist ist schon im Rhythmus, hat bereits zwei Ligaspiele absolviert. Worauf wird es besonders ankommen? Wir müssen bei den Standardsituationen aufpassen. Wir wollen konsequent mit Tempo - mit und ohne Ball - in die erste Halbzeit starten. So wollen wir den Gegner zu Fehlern zwingen. Eigener Ballverlust ist kein Problem, dann müssen wir einfach an anderer Stelle aggressiv sein. Wenn wir das erste Tor machen, ist das ein großer Vorteil. Wenn nicht, kann es schwer werden. Aber auch dann müssen wir einfach dranbleiben.

Der gebürtige Berliner Luca Netz verlässt Hertha und wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Hätten Sie gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet? Ja, der ganze Verein - darauf hatten wir uns auch eingestellt. Aber es ist sein Weg, das muss man akzeptieren. Man muss ihn fragen, warum und wieso. Wir wünschen ihm nur Gutes und viel Gesundheit. Er soll deutscher Nationalspieler werden, dafür hat er das Potenzial. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, er hat mit 17 bei uns in einer Drucksituation schon gespielt. Ich kann ihm nur sagen, dass wir mit ihm geplant haben und er genug Spielzeit bekommen hätte. Er hat eine andere Entscheidung getroffen, das muss man respektieren.



Mit Vedad Ibisevic ist ein alter und langjähriger Hertha-Spieler in den Trainerstab gerückt. Er arbeitet jetzt als Stürmer-Trainer. Ist er ein weiterer Grund, positiv in die Saison zu gehen? Ja, ich glaube, das ist positiv. Er hat eine gute Ausstrahlung und ist ein Siegertyp. Er wird auch ein bisschen in Richtung Nachwuchs arbeiten - das ist gut für den Verein.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Astrid Kretschmer, rbb sport.



Sendung: Inforadio, 08.08.2021, 10:15 Uhr