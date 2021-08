Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und der FC Augsburg stehen unmittelbar vor einem Spielertausch. Die Berliner werden Offensivakteur Marco Richter (23) in die Hauptstadt holen, dafür wechselt Mittelfeldspieler Arne Maier (22) nach Schwaben. Das berichtete zunächst die "Bild"-Zeitung am Freitag auf ihrer Homepage. Nach dpa-Informationen haben sich die Vereine mündlich geeinigt.

Arne Maier galt lange Zeit als eines der größten Talente in den Reihen von Hertha BSC. 2018 wurde er mit der A-Jugend der Berliner deutscher Meister. Er war der Star des "goldenen" Jahrgangs von 1999. Für die Profi-Mannschaft der Charlottenburger absolvierte Maier 58 Bundesligaspiele - ein Tor gelang ihm dabei nicht. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldakteur an Bundesliga-Konkurrent Arminia Bielefeld ausgeliehen. Maier wurde in den zurückliegenden Jahren immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen, in Bielefeld sammelte vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis. Jüngst führte der 22-Jährige die deutsche U21-Nationalmannschaft als Kapitän zum EM-Titel.