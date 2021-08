Am dritten Spieltag in der Regionalliga-Nordost hat der FSV Luckenwalde einen überraschenden Kantersieg beim bisherigen Tabellenführer VfB Germania Halberstadt gefeiert. Die Mannschaft von Michael Braune gewann in Sachsen-Anhalt mit 5:0 (3:0).

Bereits in der fünften Minute ging der FSV durch Christian Flath in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Daniel Becker per Foulelfmeter (9. Minute) auf 2:0. Und auch für den dritten Treffer brauchte Luckenwalde nicht lange: Ein Eigentor von Halberstadts Marcel Kohn nach einer guten Viertelstunde (16.) sorgte für eine komfortable FSV-Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel ließ die Braune-Elf nicht nach, Dennis Rothenstein (80.) und Aaron Bogdan (84.) erzielten die Tore zum 3:0 und 4:0. Durch die Niederlage wurde Germania Halberstadt vom ersten Tabellenplatz verdrängt. Eine Mannschaft aus Berlin nutzte den Patzer des VfB aus und setzte sich an die Spitze der Regionalliga Nordost.