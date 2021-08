Energie Cottbus nach dem Saisonstart - Auf Formsuche

Bild: imago images/Weiland

12.08.21 | 11:54 Uhr

Drei Spiele, vier Punkte - Energie Cottbus ist ziemlich holprig in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Vor der Heimpartie gegen Auerbach wachsen die Sorgen vor einem Fehlstart. Von Andreas Friebel

So hatte sich Trainer Claus-Dieter Wollitz den Start von Energie Cottbus in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost nicht vorgestellt. Nur ein Punkt gegen Luckenwalde (1:1), eine späte Niederlage gegen den BFC Dynamo (1:2) und ein mühsames 1:0 gegen Rathenow. Das macht vier Zähler und Tabellenplatz elf. "Gerade die beiden Heimspiele haben mir in der Struktur und Organisation nicht gefallen", sagt er. "In Berlin war das trotz gleichen Spielsystems besser."

Druck verhindert Performance

Seit etwa sieben Wochen hat Wollitz wieder das Kommando in Cottbus und stellt dabei fest, dass "die Basis stimmt und die Mannschaft einen guten Eindruck im Training macht." Doch mit Druck kann sein Team noch nicht gut umgehen. "Wir haben uns die Messlatte hochgelegt, auch um die Fans zurück in das Stadion zu holen. Das hat dazu geführt, dass wir nicht das gezeigt haben, was möglich wäre." Ein weiterer Grund für den holprigen Start, ist der noch immer nicht allzu große Kader (18 Feldspieler), der zudem noch nicht ganz optimal zusammengestellt ist. "Wir haben zu viele zentrale Spieler, bekommen damit auch nicht die Tiefe, die wir brauchen, um Tempo zu machen." Seit Mittwoch hat der Cottbuser Übungsleiter aber eine zusätzliche Option für die Außenbahnen. Der Grieche Nikos Zografakis wechselt von Zweitligist Sandhausen nach Cottbus. "Nikos kann auf beiden Außenbahnen, aber auch direkt in der Spitze zum Einsatz kommen", beschreibt der Sportliche Leiter Maximilian Zimmer den Neuzugang. "Er ist beidfüßig, schnell und trickreich – genau das haben wir gesucht." Bis zum Schließen der Transferliste soll sich auch im Sturm noch etwas tun. Denn mit drei Treffern in drei Spielen hat die Energie-Offensive noch deutliche Ladehemmungen.

imago images/Fotostand Energie Cottbus vor dem Saisonstart - Wollitz zum Dritten Aller guten Dinge sind drei: Das könnte auch auf den Trainer von Energie Cottbus zutreffen. Claus-Dieter Wollitz hat ein drittes Mal beim Regionalligisten angeheuert. Am Sonntag startet die neue Saison. Eine Bestandsaufnahme. Von Andreas Friebel

Energie schon mit zwei Spielabsagen

Aus dieser Perspektive gesehen müsste der Cottbuser Trainer eigentlich ganz froh sein, dass aktuell schon das zweite Pflichtspiel abgesagt wurde. So bleibt mehr Zeit, um die Mannschaft weiter in Form zu bringen. Doch der Nachteil der Spielabsagen von Jena (DFB-Pokal) und TeBe Berlin (Corona), die Tabelle wird schief und der Abstand zur Spitze größer. Acht Punkte sind es aktuell auf den Berliner AK. "Klar kann man sagen: Wir haben ja noch zwei Spiele. Aber die musst du auch erstmal gewinnen", so Wollitz. Vor dem Hintergrund wird ein Dreier am Wochenende gegen die noch sieglosen Auerbacher (Samstag 13 Uhr) noch wichtiger. "Dann hätten wir sieben Punkte plus zwei Nachholspiele. Mit denen könnten wir den Anschuss an die vorderen Plätze herstellen." Doch Auerbach zählt nicht zu den Lieblingsgegnern der Cottbuser. Im Stadion der Freundschaft hat Energie noch nie gewonnen. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden sind die Bilanz gegen die Vogtländer. "Diese Bilanz ist für mich kein Thema", sagt Wollitz. "Ich habe mit Energie beim BFC auch noch nicht verloren. Und dann bekommen wir da ein 1:2."

Auerbach kommt sieglos nach Cottbus

Das Heimspiel gegen Auerbach ist also enorm wichtig für die Lausitzer. Um einen Fehlstart zu verhindern, muss am Samstag ein Sieg her. Denn die nächsten Aufgaben werden nicht leichter. Nach dem Heimspiel gegen Fürstenwalde (21.08), folgt das Gastspiel bei Spitzenreiter Berliner AK (29.08).

Sendung: rbb UM6, 11.08.2021, 18 Uhr