Energie Cottbus trifft auf Fürstenwalde - Geht der Aufwärts-Trend weiter?

Bild: imago images/Steffen Beyer

19.08.21 | 18:41 Uhr

Nach dem Sieg über Auerbach und dem gewonnenen Selbstvertrauen sieht Trainer Claus-Dieter Wollitz Energie Cottbus auf dem richtigen Weg. Neues Personal soll trotzdem kommen - und das wohl schon in der nächsten Woche. Von Andreas Friebel

Auch wenn noch nicht alles geklappt hat: Bei Fußball-Regionalligist Energie Cottbus geht es langsam voran. Mit dem 5:0 über Auerbach haben die Lausitzer gezeigt, dass sie durchaus attraktiven Fußball spielen können. "Ein paar Dinge haben uns zwar gefehlt. Über die haben wir auch geredet. Aber es ist in dieser Woche im Training deutlich zu spüren gewesen, wie auch die Trainingsqualität gestiegen ist", sagt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Er bemerke ein gewachsenes Selbstvertrauen bei seiner Mannschaft.

Anspruch: Vordere Teams attackieren!

In der Tabelle ist der vorsichtige Aufwärts-Trend aber noch nicht zu sehen. Da stehen die Lausitzer auf Rang neun. Mit acht Punkten Rückstand zu Spitzenreiter BFC Dynamo. Allerdings ist die Tabelle noch etwas schief. Denn die Wollitz-Elf hat im Vergleich zu den meisten anderen Teams zwei Spiele weniger absolviert. "Wenn bei uns die Organisation passt, wenn wir gut nach hinten absichern und auch die Laufwege durchgehend stimmen, können wir mit den Top-Teams mithalten." Wollitz geht sogar noch weiter. "Unser Anspruch muss sein, dass wir die vorderen Teams attackieren." Hier setzt der Cottbuser Coach auf den Faktor Zeit. Mit einem intensiven Training will er seine Spieler so fit machen, dass sie Richtung Winter mehr Kraftreserven haben als der Rest der Liga. "Es gibt einige Spieler im Team, die kennen das nicht, dass schon zu Wochenbeginn ziemlich hart trainiert wird." Doch Wollitz weiß, wie wichtig es ist, fitter als der Rest zu sein. Zum Start der Saison 2019/20 lag Cottbus zwischenzeitlich schon elf (!) Punkte hinter Platz eins zurück. Kurz vor Weihnachten übernahm Energie dann die Tabellenspitze. "Wir haben damals zum Winter hin wichtige Punkte geholt und besser gestanden als ursprünglich erwartet."

Cottbus noch ohne Niederlage gegen Fürstenwalde

Doch zurück zur Gegenwart. In der steht am Samstag das Heimspiel gegen Fürstenwalde an (Anpfiff 13 Uhr). Der FSV Union ist angeschlagen. Nur am ersten Spieltag gab es einen Sieg. Unter der Woche verlor der Klub mit 0:4 gegen Lok Leipzig. "Sie spielen schneller als in den vergangenen Jahren und wollen zügig in das Gegenpressig kommen. Früher kamen sie aus einer gewissen Kompaktheit heraus", sagt Wollitz. "Wenn wir es schaffen, konstant die angesprochenen Fehler zu vermeiden, können wir gewinnen."

Wie so häufig in der Vergangenheit. Egal ob im Landespokal oder in der Regionalliga Nordost: Energie hat noch nie gegen Fürstenwalde verloren. In zehn Partien gab es acht Siege und zwei Unentschieden (beide in Fürstenwalde).

Punkten, auch für Neuzugänge

Doch obwohl die Cottbuser Formkurve ansteigt, halten die Lausitzer weiter Ausschau auf dem Transfermarkt. Denn zwei Positionen sind noch offen. "In dieser Woche wird das nichts mehr. Aber nach dem Wochenende könnte etwas passieren", sagt Trainer Wollitz. "Wir sind mit einigen Spielern in Kontakt, die uns sofort weiterhelfen und sich nicht mehr über ein Probetraining anbieten müssen." Tiefer ins Detail will der Trainer nicht gehen. Aber auch ihm ist klar: Wenn der Aufwärts-Trend weiter geht und Energie oben anklopft, wird es leichter, mögliche Neuzugänge von einem Wechsel zu überzeugen.

