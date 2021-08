Beide Fußballteams waren nach ihrem schwachen Saisonstart mit nur jeweils einem Punkt aus zwei Spielen auf die Trendwende aus. Dabei agierten beide Mannschaften von Beginn an mutig. Es entwickelte sich eine kurzwelige Partie mit vielen Abschlüssen, allerdings ohne zwingende Toraktion. Bis zur 19. Minute, als Energie-Stürmer Max Kremer aus 16 Metern am herausstürmenden Rathenower Keeper Lucas Hiemann vorbeilupfte zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit erarbeitete sich die Heimmanschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz ein deutliches Chancenplus, schaffte es aber nicht, die Entscheidung herbeizuführen. In der 50. Minute hätte Tobias Eisenhuth für die Vorentscheidung sorgen können: Nach einem 30-Meter-Sprint hatte er nur noch Torwart Hiemann vor sich, sein Schuss ging aber links am Tor vorbei. Es war die erste von mehreren satten Gelegenheiten in der zweiten Hälfte, die Energie Cottbus verstreichen ließ. So mussten die rund 4.000 Zuschauer im Stadion der Freundschaft bis zum Schluss zittern, durften sich aber am Ende umso mehr über den ersten Saisonsieg freuen.