Und noch spannender: Der Streit mit dem Verband um politische Werbung auf den TeBe-Trikots schlug in den letzten Wochen Wellen in ganz Deutschland. Der NOFV zeigt sich weiter unnachgiebig, doch der Verein will weiterkämpfen. Pressesprecher Tobias Schulze sagt: "Wir geben nicht auf."

Auf der Internetseite des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) lesen sich die meisten Überschriften wie die Betreffzeile einer E-Mail. Sie lauten knapp "Spielabsage" oder "Trikotwerbung Tennis Borussia". Für die Fans von TeBe waren die kurzen Meldungen zuletzt wichtige Informationsquellen. Wegen Corona-Fällen in der Mannschaft bestritten die Charlottenburger an den ersten acht Spieltagen nur vier Partien.

Zwar unterstützt auch der Nordostdeutsche Fußballverband Initiativen wie die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" und gestattete Babelsberg 03 auf den Trikots für die Hilfsorganisation "Seebrücke" zu werben. Aber in den vergangenen Jahren stand er auch schon mehrfach in der Kritik, zu blauäugig auf rechte Umtriebe zu reagieren.

Immer wieder in den letzten Jahren sorgte der Umgang von Sportverbänden mit politischen Statements und Gesten für Diskussionen. Beispielsweise bei der EM 2021 als die UEFA der Stadt München untersagte, die Allianz Arena für das Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten.

Denn in einem Brief an Tennis Borussia begründete der NOFV seine Entscheidung damit, dass "Cura" sich nur für die Opfer rechter Gewalt einsetzt, es aber auch andere politisch motivierte Gewalt gäbe. Die beantragte Werbung verstoße somit gegen das Neutralitätsgebot des NOFV. Und weiter: "Zudem haben wir Sorge, dass sich eine bestimmte Gruppe von Personen durch die Werbung provoziert fühlen könnte."

Kuscht der Verband also vor Rechtsextremen? Diesen Vorwurf erhoben zumindest viele TeBe-Fans. Außerdem folgten Kommentare in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen und der Süddeutschen Zeitung. Auch Tennis Borussia wollte das Verbot so nicht auf sich sitzen lassen. Am 18. August veröffentlichten die Borussen ihrerseits einen offenen Brief an den NOFV. Eine der Erstunterzeichnerinnen des Schreibens war Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Weit über einhundert Privatpersonen, Vereine, Initiativen und Fanclubs haben sich ihr mittlerweile angeschlossen. In den sozialen Netzwerken wurde das Schreiben hunderte Male geteilt.

In dem Brief hieß es unter anderem: "Wenn Menschen aufgrund von Hass und Ideologien, die den Grundwerten unserer demokratischen Gesellschaft zuwiderlaufen, angegriffen, verletzt oder gar getötet werden, ist es selbstverständlich, dass die demokratische Zivilgesellschaft an ihrer Seite steht."

Diese Selbstverständlichkeit habe der NOFV mit dem Verbot in Frage gestellt. In der Bundesliga seien Statements gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung ebenso möglich wie in der Berliner Kreisliga. "Wir appellieren an Verbände aller Sportarten, sich daran ein Beispiel zu nehmen." Dem NOFV unterbreite man deshalb einen konkreten Vorschlag. Um Werbung für Initiativen wie "Cura" in Zukunft möglich zu machen, solle der Verband Punkt 8 des §25 der Spielordnung präzisieren.