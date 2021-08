Der 1. FC Union Berlin tritt in den Playoffs der neugeschaffenen Uefa Europa Conference League entweder gegen den FK Astana aus der kasachischen Hauptstadt oder gegen das finnische Team Kuopio PS an. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon am Montag.

Die Köpenicker spielen am 19. und 26. August um den Einzug in die Gruppenphase. Vorher ermitteln die Finnen und die Kasachen (5. und 12. August) in der dritten Qualifikationsrunde den Gegner. Kuopio und Astana gehörten zu den weniger prominenten Losoptionen. Feyenoord Rotterdam, KAA Gent oder PAOK Saloniki blieben Union als mögliche Kontrahenten erspart. Für Union ist es die zweite Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. 2001 hatten sich die Köpenicker als DFB-Pokalfinalist für den UEFA-Pokal qualifiziert. Damals schieden sie in der zweiten Runde gegen Litex Lowetsch aus.