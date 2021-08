Läuferin Kostanze Klosterhalfen wird am 12. September beim Internationalen Stadionfest (Istaf) im Berliner Olympiastadion über 1.500 Meter an den Start gehen. Die Läuferin, die in den USA lebt und trainiert, hatte zuletzt vor fast zwei Jahren einen Wettkampf in Deutschland bestritten. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war die 24jährige über die 10.000 Meter Strecke als Achte ins Ziel gekommen und hatte dabei nur um 26 Hundertstel Sekunden ihren eigenen deutschen Rekord verpasst.

"Wir freuen uns riesig, dass auch Konstanze zum großen Geburtstag kommt", sagte der Direktor des Meetings, Martin Seeber. Das Istaf feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Das erste Stadionsportfest hatte am 3. Juli 1921 stattgefunden.