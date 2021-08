Der Rekord fiel stattdessen bei den Frauen. Mit einer Zeit von 1:05:16 Stunden stellte die Kenianerin Joyciline Jepkosgei einen neuen Streckenrekord auf. Die bisherige Bestzeit hielt die Niederländerin Sifan Hassan (1:05:45 Stunden) seit 2019. Auch die Zweitplatzierte Nancy Meto, ebenfalls aus Kenia, blieb in 1:05:21 Stunden unter dem alten Rekord. Dritte wurde die Kenianerin Valary Aiyabei in 1:07:32 Stunden.

Der Kenianer Felix Kipkoech hat den 40. Berliner Halbmarathon gewonnen. Der 23-Jährige kam am Sonntagvormittag nach 21,0975 Kilometern 58:57 Minuten ins Ziel und stellte damit eine Weltjahresbestzeit auf. Seine Landsleute Josphat Tanui (59:40 Minuten) und Philemon Kiplimo (59:54 Minuten) kamen auf den Plätzen zwei und drei ein. Kiplimo ging als Topfavorit in das Rennen und wollte eigentlich den Streckenrekord, den sein Landsmann Eric Kiptanui vor drei Jahren aufstellte (58:42 Minuten) brechen.

Am Sonntag findet in Berlin der 40. Berliner Halbmarathon statt. Bereits seit Freitag sind deswegen diverse Straßen in der Innenstadt gesperrt. Wo mit Behinderungen gerechnet werden muss und wie lange sie anhalten: eine Übersicht.

Schnellste Deutsche im Ziel war Rabea Schöneborn mit einer persönlichen Bestzeit von 1:10:35 Stunden auf Rang acht. Neunter und damit bester Deutscher wurde Philipp Pflieger in 1:03:03 Stunden. Alle Zeiten sind noch nicht offiziell.

Rund 21.500 Starter aus 140 Nationen, darunter neben Läufern auch Inline-Skater, Handbiker und Rollstuhlfahrer, hatten sich für das erste große Laufevent in der Hauptstadt seit dem Berlin-Marathon 2019 angemeldet. Damit war der Halbmarathon das bisher teilnehmerstärkste Rennen weltweit in diesem Jahr. Wer an den Start gehen wollte, musste geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Auch Zuschauer waren mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt. "Es ist schön, dass man merkt, dass es wieder losgeht in Berlin", freute sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der den Startschuss gab. "Wir haben so lange darauf gewartet und auch der Halbmarathon musste verschoben werden. Dass man nun diesen großen Jubiläums-Halbmarathon endlich wieder in der Stadt erleben kann, ist natürlich wunderbar."



Wegen des Rennens wurden viele Straßen besonders in der City Ost und West gesperrt. Der Großteil der Sperrungen soll aber bis zum Nachmittag wieder aufgehoben werden.