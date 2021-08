Einziges Frauen-Radteam Berlins "Wheel Divas" - Kilometer fressen für mehr Gleichberechtigung im Radsport

Die "Wheel Divas" sind das einzige Frauen-Radteam Berlins. Sie gelten als Amateure, dabei trainieren sie 20 Stunden pro Woche und fahren in der Frauen-Bundesliga. Nun setzen sie auf großer Bühne ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung. Von Uri Zahavi

Jeder Tritt sitzt - auch wenn er manchmal weh tut. Kilometer um Kilometer reißen die fünf Fahrerinnen der "Wheel Divas" auf ihren Rädern ab. Als symbiotische Einheit rauschen sie über die Landstraßen in Berlin-Ahrensfelde. Tempoverschärfungen, scharfe Kurven, ständig wechselnde Bodenbeläge - all das bewältigen sie als Team. Die Bewegungen erinnern mitunter an die von Schwarmfischen - und die sind bekanntermaßen so gar nicht divenhaft. 20 Stunden in der Woche quälen sich die Sportlerinnen auf dem Rad, beim Training fährt extra ein Auto mit Ersatzteilen und Verpflegung nebenher. Klingt alles ziemlich professionell - und ist es auch.

"Man muss schon etwas verrückt sein, um so etwas auf die Beine zu stellen", erzählt "Wheel-Divas"-Managerin Sina Päske und lacht. "Wir sind ein reines Amateurteam, das im Leistungssport zu Hause ist." Verrückt, dieses Wort fällt im Umfeld der "Wheel Divas" häufiger. "Wir haben uns das alles leichter vorgestellt. Aber das Land Berlin hat uns viele Hürden in den Weg gestellt." Die "Wheel Divas" sind das einzige Radteam für Frauen in der Hauptstadt, die sich selbst als Sportmetropole bezeichnet. Und sie sind das erste Berliner Frauen-Radteam seit zwanzig Jahren. Allein das wirkt schon einigermaßen verrückt.



Berlin verlassen oder aufhören mit dem Radsport

Rückblick: Im Jahr 2017 werden die "Wheel Divas" gegründet. Das Team soll ambitionierten Radsportlerinnen in Berlin die Möglichkeit bieten, ihre Leidenschaft ausleben zu können - und einen Platz in der Frauen-Bundesliga zu ergattern. "Wir haben das gemacht, weil die Mädels hier keine Perspektive in Berlin hatten", blickt Sina Pläske, die gemeinsam mit ihrem Mann die Gesamtverantwortung trägt, zurück. "Die Alternativen für die Athletinnen waren entweder aus Berlin weggehen, oder aufhören mit dem Radsport." Das konnten die Pläskes nicht zulassen. Insgesamt gibt es sowieso nur zwölf Radteams in der Frauen-Bundesliga.

150.000 Euro ist der Jahresetat der "Wheel Divas", die auch an internationalen Rundfahrten teilnehmen. Diese sind wenig überraschend teuer. Anfänglich unterstützt das Land Berlin - ein Drittel, also 50.000 Euro, übernimmt der Landessportbund. Doch dann kommt Corona. Die "Wheel Divas" können 2020 pandemiebedingt nur an drei wichtigen Rennen teilnehmen, die sportlichen Erfolge bleiben aus. Die Förderung seitens des Landes wird anschließend eingestellt. Momentan finanziert sich das Team vollständig über Sponsorengelder. "Gleichberechtigung bei Männern und Frauen wird in Berlin ganz groß geschrieben, aber nicht so umgesetzt", konstatiert Sina Pläske. "Wir wollen zeigen, dass wir es es genauso gut können, wie die Männer. Wir wollen ein Zeichen setzen." Doch allein die Chance dafür zu bekommen, ist schwer.



Start bei der Deutschlandtour - für mehr Gleichberechtigung

Jetzt tut sich eine auf - und das auf ganz großer Bühne: Vier der insgesamt 13 Fahrerinnen nehmen Ende August erstmals an der Deutschlandtour teil - dem einzigen Profi-Etappenrennen des Landes. Die Berlinerinnen starten zwar "nur" bei einem Charity-Rennen im Rahmen der Tour, welches vor den Etappen stattfindet, trotzdem ist es ein großer Schritt. "Ich bin sehr stolz, dass wir da starten dürfen. Wir können uns dann auch mal in der Männerszene durchsetzen", schwärmt Lotta Schienemeyer, die seit 2017 für die "Wheel Divas" Kilometer frisst. "Ich hoffe, dass wir irgendwann mit großen Männerteams zusammenarbeiten können - das wird im Ausland schon überall praktiziert", wirft die 26-jährige Selina Kaul den Blick in eine hoffentlich gleichberechtigtere Zukunft. Sie ist extra für den Radsport nach Berlin gekommen.

Die Athletinnen der "Wheel Divas" müssen viel für ihre Leidenschaft opfern, trainieren neben dem Studium und dem Job - schwänzen hier und da auch mal eine Vorlesung, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Gewürdigt oder gar unterstützt wird das aus ihrer Sicht deutlich zu wenig. "Das fängt schon mit ganz einfachen Dingen an. Man braucht einen Kaderstatus, um an Landes - oder Olympiastützpunkten trainieren zu können", erzählt Selina Kaul. "Im Winter brauchen wir auch einfach mal einen Zugang zum Kraftraum. Da würde ich mir einfach mehr Unterstützung wünschen."

Es gibt viel zu tun im deutschen Frauen-Radsport

Alles in allem gibt es noch viel zu tun in Sachen Frauen-Radsport in Deutschland. "Das ist ähnlich wie beim Fußball, da kriegen die Frauen auch nur einen ganz kleinen Teil der Unterstützung", moniert Lotta Schoenemeyer. "Es ist ein deutsches Problem, das auch in anderen Bundesländern existiert", ergänzt Sina Bläske. Mit ihrem Auftritt bei der Deutschlandtour wollen die "Wheel Divas" Staub aufwirbeln - um endlich richtig wahrgenommen zu werden. Wäre doch schön, wenn man in Zukunft nicht mehr verrückt sein müsste, um ein Frauen-Radteam in Deutschland zu gründen.

