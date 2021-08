Regionalliga Nordost | 8. Spieltag - BFC Dynamo erobert Tabellenspitze zurück

Bild: dpa/Andreas Gora

27.08.21 | 21:44

In der Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo am Freitagabend im Sportforum Hohenschönhausen sein Fußballspiel gegen Lichtenberg 47 mit 2:1(1:1) gewonnen und den FSV Luckenwalde von der Tabellenspitze verdrängt. Auch Babelsberg 03 und Hertha BSC II konnten ihre Partien am 8. Spieltag gewinnen.

Später Siegtreffer für den BFC

Der BFC wollte gegen Lichtenberg nach der 1:2-Niederlage am letzten Spieltag in Potsdam gegen Babelsberg unbedingt wieder punkten, um weiterhin in Schlagdistanz zu Platz 1 zu bleiben. Doch die 47er legten einen Schnellstart im Sportforum Hohenschönhausen hin und gingen dank Marcel Bremer bereits in der 3. Spielminute in Führung. Davon ließ sich das Team von Trainer Christian Benbennek aber nicht verunsichern und erzielte nur sieben Minuten später den Ausgleich. Torjäger Christian Beck erledigte das mit seinem siebenten Treffer im siebenten Spiel. Lange sah es nach einer Punkteteilung im Berliner Nachbarschaftsduell aus - doch in der 90. Minute schlug der BFC noch mal zu. Alexander Siebeck köpfte seine Mannschaft kurz vor dem Spielende zum Sieg. Die Hohenschönhauser eroberten sich damit die Tabellenführung zurück.

imago images/Matthias Koch Nader El-Jindaoui vom Berliner AK - Der Internet-Star aus der Regionalliga Er ist an 60 Prozent aller bisherigen Saison-Tore des Berliner AK beteiligt und hat mehr als doppelt so viele Instagram-Follower wie Max Kruse. Eigentlich hat das eine mit dem andere nichts zu tun. Und dann irgendwie doch. Von Ilja Behnisch

Rathenow mit vierter Saisonniederlage

Seit zwei Spielen hatte Optik Rathenow nicht mehr verloren und bekam am 8. Spieltag Besuch aus Potsdam-Babelsberg. Die Filmstädter reisten mit einem Heimsieg gegen den BFC Dynamo im Gepäck ins Westhavelland und starteten selbstbewusst in die Partie. Per Doppelschlag (34. und 36. Spielminute) brachte Daniel Frahn die 03er in Führung. Sein Sturmpartner Manuel Härtel traf im zweiten Spielabschnitt zum 3:0 für die Gäste. Die Gastgeber fanden keine Mittel gegen die auswärtsstarken Babelsberger und so musste die Mannschaft von Ingo Kahlisch bereits die vierte Saisonniederlage hinnehmen.



Kein Happy End für Luckenwalde

Der bisherige Tabellenführer aus Luckenwalde bekam es am Freitagabend mit dem Hertha-Nachwuchs zu tun und geriet in der 38. Minute erst einmal in Rückstand. Für Hertha II traf Ali Abu-Alfa. Doch die Fläminger Gastgeber schlugen gleich zurück. Christian Flath besorgte das 1:1 nur vier Minuten später, bevor der 19-jährige Florian Haxha die Hertha-Youngster erneut in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Joel Bustamante auf 3:1 für die Mannschaft von Trainer Ante Covic. Luckenwalde gab sich aber nicht auf und Flaths zweiter Treffer stellte den Anschluss kurz vor dem Abpfiff wieder her. Doch die Gäste retteten die 3:2-Führung über die Zeit. Damit fiel Luckenwalde auf den zweiten Tabellenplatz zurück.