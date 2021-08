Queere "Respect Gaymes" in Berlin - Sportlicher Wettkampf mit dem Charakter eines Stadtfests

20.08.21 | 07:51 Uhr

Es soll um Begegnungen zwischen homosexuellen und heterosexuellen Menschen gehen bei den "Respect Gaymes", die am Samstag in Berlin stattfinden. Die Organisatoren erleben ausgerechnet in der Corona-Zeit eine Neubelebung des Events.

Die größte Errungenschaft der "Respect Gaymes" liegt möglicherweise in ihrer Gewöhnlichkeit. Ein Event unter dem Banner des Regenbogens, das gilt heute als normal. "Wir wollen queeren Teams und sogenannten Hetero-Teams die Möglichkeit geben, miteinader in den sportlichen Wettbewerb zu treten - das sorgte noch vor wenigen Jahren für viel mehr Aufregung", sagt Christopher Schreiber, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland (LSVD), der die "Respect Gaymes" veranstaltet.

dpa/Eibner LGBT im Profi-Fußball - "Wir brauchen stärkere Diversität" Die Frage, von welchem Geschlecht man sich angezogen fühlt, bedarf keiner Rechtfertigung. Das sollte selbstverständlich sein. Doch im Sport weht häufig ein anderer Wind. Die Initiative "Gay Players Unite" will das mit Strategien wie einem "Gruppen-Comingout" ändern. Von Lukas Scheid

Die Möglichkeit, sich zu zeigen

Am Samstag finden im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark die "Respect Gaymes" zum 16. Mal statt. Durch sportlichen Wettkampf und musikalische Beiträge sollen Begegnungen zwischen homosexuellen und heterosexuellen Menschen geschaffen werden, die sonst im Alltag wenige Berührungspunkte haben. Außerdem wird queeren Sportteams eine Möglichkeit geboten, sich vorzustellen, sich zu zeigen. Das war im vergangenen Jahr schwierig, weil die Veranstaltung aufgrund der Corona-Bestimmungen in mehrere kleine Events an verschiedenen Standorten in Berlin verteilt werden musste. "Das hat dem Grundgedanken des Fest widersprochen", sagt Schreiber. "Wir wollen ja gerade, dass so viele wie möglich zusammenkommen."

Keine Corona-Tests nötig

In diesem Jahr sollen die "Respect Gaymes" wieder an einem Ort stattfinden. Herzstück des Events bilden die Basketball- und Fußball-Turniere, für die sich bisher insgesamt 46 Teams angemeldet haben. Allen Besuchern werden darüber hinaus Sportarten zum selbst Ausprobieren angeboten, wie Rugby, Karate, Square Dance und Stockkampf. Ein Tag für Sportbegeisterte und Familien soll es werden, die zusammenkommen und neben der körperlichen Ertüchtigung auch Musik, Essen und Trinken gemeinsam genießen können. "Wir wünschen uns den Charakter eines Stadtfests", sagt Schreiber. Dazu passt, dass die "Respect Gaymes" bei den Behörden als "Flohmarkt" gelistet sind. Für die Corona-Bestimmungen hat das einen willkommenen Nebeneffekt: Besucherinnen und Besucher erhalten ohne Corona-Test und ohne Impfnachweis Zutritt in den Sportpark. Masken müssen nur getragen werden, sobald man sich bei den Imbiss- oder Messe-Ständen aufhält. Mit dem Gesundheitsamt wurde dabei Obergrenze von 3.500 Gästen vereinbart.

imago images/foto2press Interview | Christian Rudolph, Ansprechpartner LSBTI+ - "Es wurde schon lange gefordert, dass der DFB aktiv wird" Zu Beginn des nächsten Jahres richtet der Deutsche Fußball-Bund eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. Der Berliner Christian Rudolph wird erster Ansprechpartner sein. Im Interview erklärt er, was mit der Stelle erreicht werden soll.

Dieses Jahr gesteigertes Interesse

In diesem Jahr sind die "Respect Gaymes" in einem besonderen sportpolitischen Kontext eingebettet. Im Sommer gab es insbesondere im Zuge der Fußball-Europameisterschaft immer wieder Debatten um strukturelle Homophobie, etwa, als der Stadt München von der Uefa untersagt wurde, die Allianz-Arena während des Spiels Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Es dürfte eine der Erklärungen dafür sein, dass die Veranstalter in diesem Jahr ein gesteigertes Interesse an den "Respect Gaymes" wahrzunehmen glauben. Doch das habe auch lokale Gründe. "Insbesondere Hertha BSC ist da richtig aktiv in Berlin", sagt Christoph Schreiber. Der Hauptstadtklub feierte etwa mit dem schwul-lesbischen Fanclub "Hertha Junxx" unlängst dessen 20-jähriges Bestehen [herthabsc.com]. Auch die Freistellung des Torwarttrainers Zsolt Petry nach dessen homophoben Äußerungen im Frühjahr wertet Schreiber als positives Signal des Vereins.

In die Mehrheitsgesellschaft hineinwirken

Generell komme dem Sport eine zentrale Bedeutung zu bei der Enttabuisierung von Liebe, die nicht hetero ist. "Sport ist mittlerweile eine enorm wichtige Institution, die Zusammenhalt, Emotion und Begegnung schaffen kann", sagt Schreiber. Umso wichtiger sei es, mit LGBT-Themen über den Sport "in die Mehrheitsgesellschaft hineinzuwirken", wie Schreiber es formuliert. Ob die Veranstaltung dann als Sportevent oder Stadtfest wahrgenommen wird - das ist im Zweifel egal.

