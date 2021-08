Fotofund erzählt Geschichte - Rudern bis zum Mauerbau

Bild: Torsten Walther

12.08.21 | 07:35 Uhr

Ein Dia-Kasten aus dem Nachlass des Vaters, Bilder aus Potsdam und Berlin mit dem Datum des Tags vor dem Mauerbau – Christian Walther macht sich auf Spurensuche. Und landet am Templiner See mitten in der Zeitgeschichte.

Ein Dia zeigt eine Menschenmenge vor einem Reisebüro. Einige Motive sind offenbar rings um das ehemalige "Ruderheim der SG Dynamo" in Potsdam aufgenommen worden. Es sieht nach Regatta aus: Sportruderboote sind zu erkennen, Motorboote mit Namen wie "Trabant" oder "Sputnik". Zuschauer vor dem Lokal "Seekrug" sind darauf zu sehen und zahlreiche Ruderer – vor allem vom Ruder-Club in Westberlin, dessen Mitglied mein Vater war.

Den Dia-Kasten mit diesen Bildern fand ich nach dem Tod meines Vaters in seinem Nachlass. Alle Fotos sind vom August 1961, genauer gesagt vom 12. August 1961, dem Tag vor dem Mauerbau. Mein Vater wollte damals nicht mitrudern, aber ein bisschen jubeln wohl schon und in jedem Fall: Fotografieren.



Sonderfahrtbusse zu den deutsch-deutschen Qualifikationskämpfen im Rudern für die EM 1961 Bild: Torsten Walther

Was geschah am 12. August 1961?

Was aber war das für ein Ereignis, das er fotografierte – am Tag, bevor Westberlin mit Stacheldraht abgesperrt und Bürgern der DDR der Weg in den Westen verbaut wurde? Schnell führt die Recherche zu den deutsch-deutschen Ausscheidungskämpfen für die Europameisterschaft im Rudern, die Ende August 1961 in Prag stattfand. 14 Tage zuvor, am 12. August, sollte in Potsdam auf dem Templiner See entschieden werden, welche deutschen Teams daran teilnehmen dürfen. Deutschland war zwar längst geteilt, aber im Sport wurde noch halbherzig ein wenig Gemeinsamkeit arrangiert. Die Verabredung war, dass aus Ost und West die jeweils besten zwei Boote der verschiedenen Bootsklassen – vom Einer bis zum Achter – gegeneinander antreten. Die Sieger kamen dann in die gesamtdeutsche Mannschaft bei der EM. Solche gesamtdeutschen Mannschaften gab es noch bis zu den olympischen Spielen von 1964 in Tokio, also auch 1961 bei der Ruder-EM auf der Moldau.

Reisebüro Helios in der Uhlandstraße 1961 Bild: Torsten Walther

Rennprogramm für 1,50 DM

Ich suche Beteiligte. Die Potsdamer Ruder-Gesellschaft macht mich mit ihrem Chronisten, Werner Sidow, bekannt: Er war damals zwar nicht dabei, ruderte als Schüler noch in der Stadt Brandenburg, aber weiß längst alles zur wechselhaften Geschichte der Potsdamer Kameraden: Er erzählt mir, wie die einstige "Betriebssportgruppe Willi Sänger" zum Leistungssportverein der DDR-Sicherheitsorgane unter dem Namen "SG Dynamo" wurde, der nach der Wende aufgelöst und als Ruder-Gesellschaft neu gegründet wurde.



Sidow schickt mir auch Ausschnitte aus der DDR-Presse und das Rennprogramm, das damals – einschließlich Eintritt – für 1,50 DM verkauft wurde.

Detlef Raatz auf dem Steg des Berliner Ruder-Clubs Bild: Christian Walther

Kriegsspiele am Straßenrand?

Der Berliner Ruder-Club vermittelt mir auch den Kontakt zu einem der Athleten im Achter von 1961. Ich treffe ihn auf dem Steg des BRC am Wannsee: Detlef Raatz ist inzwischen 84 und geht noch immer regelmäßig auf das Wasser – sofern Wetter und Corona mitspielen. Raatz erzählt, dass die Westberliner Sportler damals nicht etwa auf dem direkten Weg vom Wannsee zum Templiner See fahren konnten, sondern den Grenzübergang Dreilinden nehmen mussten und einen Umweg über Autobahn und Landstraße. Über die Uniformierten, die sie rechts und links der Landstraße sahen, hätten sie sich noch lustig gemacht und sich gefragt, ob die wohl wieder Krieg spielen.

Streit, wo die Qualifizierungskämpfe stattfinden

Es hatte 1961 im Vorfeld der Wettkämpfe heftige Auseinandersetzungen gegeben zwischen Ost-Ruderverband und West-Ruderverband: Wo sollte das Rennen stattfinden? Wie würde man hinkommen? Würden aus der DDR geflüchtete und jetzt für den Westen rudernde Sportler freies Geleit erhalten? Dabei war Dreilinden dann schon der Kompromiss zwischen einer direkten Anfahrt über die Glienicker Brücke und einer von der DDR zunächst gewünschten Anreise über Ost-Berlin mit einer Gesamtstrecke von über 100 Kilometern.

Die Rudermannschaft auf dem Templiner See, darunter Detlef Raatz mit schwarzem Pullover

Aufnahmen der "Tagesschau" enden an der Grenze

Über Dreilinden reisten auch die Schlachtenbummler aus Westberlin an, darunter mein Vater. Vom Reisebüro Helios in der Uhlandstraße – damals bekannt als Büro für Reisen in den Osten – fuhren Sonderbusse der Ostberliner Verkehrsbetriebe, und sie passierten die damals noch provisorischen Holzbaracken der Grenzabfertigung. Abfahrt in Wilmersdorf und Ausreise in die DDR zeigen auch Aufnahmen der "Tagesschau", die aber an der Grenze enden. Ob das Kamerateam damals nicht nach Potsdam wollte oder nicht durfte, bleibt unklar. Fest steht allerdings, dass die DDR mehrere Journalisten, darunter Reporter von "Tagesspiegel" und "BZ", nicht einreisen ließ, weil ihr deren sportpolitischen Artikel nicht gefielen.

Zuschauer vor dem Vereinslokal "Seekrug" am Templiner See bei den deutsch-deutschen Qualifikationskämpfen

Mannschaften aus dem Westen siegen in allen Bootsklassen

Für die West-Schaulustigen war der 12. August ein erfreulicher Tag. In allen Bootsklassen siegten Mannschaften aus dem Westen. Der Achter des BRC setzte sich knapp gegen Ratzeburg und überlegen gegen Magdeburg und Potsdam durch. Die DDR-Presse war enttäuscht. Dabei hatte es einige Tage zuvor auf der Rennstrecke in Grünau noch ganz anders ausgesehen: Dort wurden die Wettkämpfe der Frauen ausgetragen, und die DDR-Auswahl war im Sommer '61 dermaßen überlegen, dass West-Boote teilweise sogar auf einen Start verzichteten. Bei der EM zwei Wochenenden später in Prag belegte der Favoriten-Achter der Berliner Männer dann (nur) den enttäuschenden Zweiten Platz – die halbe Mannschaft war an einer Salmonellenvergiftung erkrankt. Am Abend des 12. August aber wurde im Clubhaus am Wannsee noch kräftig der Sieg von Potsdam gefeiert – bis tief in die Nacht. Nach dem Aufstehen hörten die Recken Radio: Der Bau der Mauer hatte schon begonnen.

Baubeginn vor 60 Jahren - die Berliner Mauer in Bildern

Bild: picture-alliance/dpa 13. August 1961: Der Mauerbau beginnt. Über 300 Straßen in Berlin, darunter auch die Bernauer Straße, wurden plötzlich auseinandergeschnitten.



Bild: dpa 18.08.1961 : Für einen Stundenlohn von 1,28 Mark legen Ost-Berliner Bauarbeiter Stein auf Stein. Fünf Tage zuvor hatte die DDR-Regierung den Ausbau der Trennmauer ausgerufen.

Bild: dpa 155 Kilometer lang war die Mauer, die Berlin in zwei Teile zerschnitt und die deutsche Teilung besiegelte.



Bild: dpa Abrissarbeiten im Todesstreifen: Häuser und Gärten mussten weichen, um Platz für die Wachposten zu schaffen.



Bild: dpa Ein Schild in Westberlin erinnerte im Oktober 1961 an das falsche Versprechen des DDR-Staatsschef Walter Ulbricht zwei Monate vor Mauerbau: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!"

Bild: dpa Parterre-Fenster und Türen, die Ostberlinern Zutritt in den Westen ermöglichen könnten, wurden ab Herbst 1961 zugemauert. Stacheldraht verdeckte die restlichen Fenster.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/M.-R. Ernst 1961, Zimmerstraße: Kinder stehen auf der Trümmern zerstörter Häuser und beobachten das Geschehen an der Berliner Sektorengrenze. Seit dem 13. August 1961 lässt die DDR dort mit Stacheldrahtrollen absperren, die Verbindungen zwischen Osten und Westen werden getrennt.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/M.-R. Ernst 1961, Zimmerstraße/Markgrafenstraße: In den nächsten Wochen folgt der Aufbau einer Mauer aus Betonelementen - anfangs noch recht niedrig. Als Schutz vor dem Überklettern der Mauer dienen Metall-Abweiser mit Stacheldraht.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Joachim Schulz 1962, Bernauer Straße: Bei Häusern, die direkt auf der Sektorengrenze liegen, wird nach Westen hin zugemacht, indem die Fenster vermauert werden.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Heinze, Lothar Vermutlich Juni 1962, Potsdamer Platz: Britische Soldaten an der Mauer. Die Westmächte reagieren auf dem Mauerbau zögerlich, sie wollen eine Konfrontation mit der UdSSR vermeiden.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Paul Kremer 1963, S-Bahn-Eingang Potsdamer Platz: Auf der Westseite entstehen Aussichtsplattformen, von denen aus Besucher auf die Ostseite der Stadt schauen können.

Bild: Stiftung Berliner Mauer 1963, Zimmerstraße/Charlottenstraße: Im August 1962 versucht der 18-jährige Peter Fechter die Mauer zu überwinden. Grenzsoldaten eröffnen das Feuer, er wird getroffen und bleibt unmittelbar vor der Grenzmauer liegen. Auf beiden Seiten der Mauer hören die Menschen den schwer Verletzten laut um Hilfe schreien. Doch er verblutet, weil auf Ost-Berliner Seite zunächst keine Reaktion erfolgt. Sein Tod führt zu Protesten in Westberlin. Im Bild: Kränze und eine Ehrenwache am Gedenkort.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Joachim Freese 1964, östliches Ende der Bernauer Straße/Schwedter Straße: Durch die Bernauer Straße verlief früher eine wichtige Verkehrsachse in Richtung Prenzlauer Berg - jetzt zeugen davon nur noch die Straßenbahnschienen. Die vermauerten Grenzhäuser stehen auf Ost-Berliner Gebiet. Auf dem Bürgersteig davor erinnert ein Gedenkzeichen an das erste Todesopfer der Mauer: Ida Siekmann, die beim Sprung aus ihrer Wohnung in der Bernauer Straße 48 verunglückte.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Karl Ringena 1967, Bernauer Straße/Wolliner Straße: Seit 1965 entsteht ein breiter Grenzstreifen auch im innerstädtischen Bereich, der die immer noch zahlreichen Fluchtversuche verhindern soll. An der Bernauer Straße werden dafür die alten Wohnhäuser abgerissen. Nur die Erdgeschossfassaden bleiben stehen und dienen noch bis 1980 als Grenzmauer nach Westen. Eine Lichttrasse erleuchtet nachts den nur für Wachsoldaten betretbaren Grenzstreifen.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Albrecht Roos 1971, Potsdamer Platz/Potsdamer Straße: Der Mauerstreifen wird über die Jahre immer weiter ausgebaut - mit höheren Betonmauern, Panzersperren, Stacheldraht oder Wachtürmen. Hier ist ein Postenbunker vor dem Eingang zum U-Bahnhof auf dem Grenzstreifen am Potsdamer Platz zu sehen. Als Rechtfertigung für die Grenzanlage ist auf DDR-Seite, eigens für die Beobachter von Westen, ein Propagandaschild aufgestellt worden.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Wolfgang Schubert 1973, Bethaniendamm/Adalbertstraße: Auch Westberlin wird durch die Mauer geprägt, vor allem die Stadtteile, die unmittelbar an der Sektorengrenze liegen. Im Schatten der Mauer entstehen oft verwahrloste Brachen und Freiflächen, die als Parkplätze, Müllablagen oder wilde Gärten dienen. Auch spielende Kinder, Künstler und Autonome nutzen sie als Freiraum für ihre Aktivitäten.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Hans-Joachim Grimm 1974, Sebastianstraße/Luckauer Straße: Unter gegenseitiger Aufsicht installieren Angehörige der Grenztruppen die Rohrauflage auf einem Stück der neu errichteten Betonplattenmauer. Davor steht direkt am Bürgersteig zu Westberlin die ältere Mauer, von der bereits der Stacheldraht entfernt worden ist. Diese wird in den kommenden Jahren komplett entfernt. Die neue Mauer steht daher meist einige Meter zurückgesetzt von der eigentlichen Sektorengrenze.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Hans-Joachim Grimm 1975, Blick aus der Brunnenstraße 36, Ostberlin: An der Bernauer Straße teilt die Mauer die Brunnenstraße in zwei Stücke. Häuserfassaden, gleichförmige Baum- und Laternenreihen zeugen aber immer noch davon, dass vor dem Mauerbau alles eins war.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Edmund Kasperski 1976, Zimmerstraße/Axel-Springer-Straße: Ein Bautrupp verspachtelt die Betonsegmente der sogenannten "Grenzmauer 75". Weitere Arbeiter setzen mit einem Kran die Rohrauflage auf die Betonteile. Davor bewachen Grenzsoldaten mit mobilem Sicherungszaun die Arbeit. Daneben steht noch die ältere Betonschichtmauer aus horizontalen massiven Wegeplatten. Auf Westberliner Seite beobachtet ein US-Militärpolizist die Arbeiten.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Edmund Kasperski 1978, Griesingerstraße: Auf einer Grünfläche hinter der ehemaligen Landesnervenklinik nahe der Griesinger Straße in Spandau spielen Kinder neben einem grasenden Pferd mit einer Kutsche an der Grenzmauer. Hinter der Mauer sind ein Wachturm und Wohnhäuser in Falkenhöh auf DDR-Gebiet zu sehen. Bis zum Mauerfall finden sich am Außenring um Westberlin ältere Formen der Grenzanlagen, die im innerstädtischen Bereich oft schon ersetzt waren. Hier sind eine Betonplattenmauer und ein Wachturm des Bautyps BT-11 aus den 1970er Jahren erkennbar. Wegen ihrer Windanfälligkeit werden diese später durch quadratische Wachtürme ersetzt, bleiben aber am Außenring oft erhalten.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Edmund Kasperski 1980, Bethaniendamm mit Blick auf die St.-Thomas-Kirche: Erste Graffiti auf der "Grenzmauer 75" auf Westseite.

Bild: Stiftung Berliner Mauer/Edmund Kasperski 1981, Potsdamer Platz: Kunden stehen vor einem Imbissstand unmittelbar an der Grenzmauer am Potsdamer Platz, dahinter der Fernsehturm am Alexanderplatz und eine Grenzleuchte. Mit der Zeit wird das Leben im Schatten der Mauer zum Westberliner Alltag. An besonderen Orten, wie hier am Potsdamer Platz, werden die Grenzanlagen aber schon zum Touristenziel. Es siedeln sich Souvenir-Shops und Imbissstände an. Die Absperrung am Bürgersteig markiert die Sektorengrenze auf Westseite, während die Grenzmauer einige Meter zurückgesetzt auf Ostberliner Territorium steht.

Bild: dpa Nach dem Mauerbau wurde die Flucht in den Westen komplizierter und gefährlicher. Vorher waren die Menschen in Scharen aus der DDR geflohen: Allein 1960 waren es 200.000.

