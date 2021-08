Interview | Achter-Steuermann Martin Sauer - "Ein großer Teil des Lebens bricht plötzlich einfach weg"

24.08.21

Martin Sauer war 13 Jahre lang Steuermann des Deutschland-Achters. Nun endet diese erfolgreiche Ära: Am Wochenende steigt der Berliner ein letztes Mal ins deutsche Paradeboot. Ein Gespräch über Erfolge, Kritik am Verband - und Zukunftspläne.

rbb|24: Sie werden am Sonntag beim Kanal-Cup in Rendsburg das letzte Mal in den Deutschland-Achter steigen. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal wird damit eine Ära enden: 13 Saisons waren Sie der Steuermann des deutschen Paradeboots. Mit was für Gefühlen reisen Sie nach Schleswig-Holstein? Martin Sauer: Es ist gar nicht so sehr das Gefühl, dass es bald vorbei ist. Ich freue mich darauf, noch einmal einen Wettkampf mit der Mannschaft zu fahren. Es ist nicht das Gefühl: Traurig, dass alles zu Ende ist - sondern: Gut, dass noch einmal etwas stattfindet.

Der Abschied auf der großen Bühne war schon Ende Juli bei den Olympischen Spielen. Sie sind voran zur Siegerehrung geschritten und haben Ihren Teamkollegen die Silbermedaillen umgehängt. Da war zu sehen, wie nahe das dem Team ging. Wie schwer ist es, die Karriere zu beenden? Das Emotionale in Tokio kam gar nicht so sehr daher, dass es mein letztes großes Rennen war. Wir hatten mit dieser Mannschaft zuvor einiges durchgestanden. Wir sind zwar nicht ganz an dem gewünschten Ziel angekommen - und haben es doch viel weiter geschafft, als wir es vorher gedacht hatten. Das hat in dem Moment vor allem die Emotionen ausgelöst. Den Abschied und die Umstellung spüre ich mehr in meinem restlichen Leben. Der Leistungssport hat vorher alles bestimmt und jeden Tag automatisch organisiert. Es fängt etwas Neues an und daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Sonst wäre jetzt die Zeit, zu der alles wieder losgeht und der Sport den ganzen Alltag bestimmt. Nun bricht so ein großer Teil des Lebens, der sehr, sehr bestimmend war, plötzlich einfach weg. Das muss man erstmal wieder füllen.

13 Jahre Deutschland-Achter heißt auch 13 Jahre Druck, immer Höchstleistungen zeigen zu müssen. Fällt da auch eine Last ab? Natürlich ist immer ein bisschen Druck da, aber ich habe über die Jahre auch gelernt, damit umzugehen. Manchmal braucht es ihn auch, um gewisse Leistungen aus sich herauszuholen. Deswegen ist es kein Gefühl der Erleichterung. Kein Gefühl, dass ich froh bin, die Wettkämpfe nun nicht mehr zu haben und in der Öffentlichkeit etwas leisten zu müssen. Die Erwartung, die andere an mich und den Achter haben, hat bei mir sowieso nie eine große Rolle gespielt. Ich habe mich immer bemüht, den Anspruch an mich selbst so hoch zu halten, dass ihn andere nur schwer übertreffen können. Deswegen fällt nicht groß Druck ab.

In Tokio war das Ziel Gold, es wurde die Silbermedaille. Unmittelbar nach dem Rennen war in den Gesichtern ein bisschen Enttäuschung zu sehen - schon in den Interviews überwog dann der Stolz. Wie blicken Sie mit ein paar Wochen Abstand auf das Rennen zurück? Nicht groß anders als an dem Tag selbst. Wir sind definitiv ein gutes Rennen gefahren und können damit sehr zufrieden sein. Die Enttäuschung, die direkt nach dem Rennen einschlägt, kommt auch deshalb, weil wir hohe Ansprüche an uns haben und diese mit Ergebnissen verbinden. Eine Mannschaft wie diese hätte niemals Silber geholt, wenn sie nicht ernsthaft versucht hätte, um Gold mitzufahren. Es dauert dann logischerweise einen Moment, bis sich die Enttäuschung legt, dieses Maximum nicht erreicht zu haben. Nach und nach sieht man aber, wie weit man gekommen ist und erkennt die positiven Seiten der Silbermedaille. Und je tiefer man geht, muss man es so betrachten: Gerade mit der Mannschaft, die die vergangenen fünf Jahre und vor allem die Corona-Zeit durchgestanden hat, sind wir eigentlich weit über unser Ziele hinausgeschossen.

Ihre letzte Saison war sicher auch eine der schwierigsten. Nach Platz vier bei der EM im April hatten Sie den Verband scharf kritisiert. In einem ausführlichen Interview haben Sie nun noch einmal dezidiert über die Probleme gesprochen, die Sie sehen [rudersport-magazin.de]. Wo hakt es aus Ihrer Sicht am meisten? Es fehlt bei einigen schon die Vorstellung, was es dafür braucht, bei Olympischen Spielen ganz vorne anzukommen. Die Athleten, die in den Booten sitzen, opfern ihre besten Jahre dafür. Manche sehen das nicht. Das kritisiere ich an unserem Verband und sicherlich auch an Trainern am stärksten. Man hat eine Verantwortung, dieser Jugend die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Von denen, die dafür angestellt sind, muss die Arbeit so getan werden, dass man sagen kann: Besser geht es halt nicht. Und da gehen Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinander. Die Leidtragenden sind meistens diejenigen, die in der Jugend versuchen, etwas zu erreichen. Nicht jeder ist zum Olympiasieger geboren. Aber jeder Athlet, der sich voll reinhängt, hat es verdient, dass man ihn so gut wie man kann vorbereitet.

Genau diese mangelhafte Vorbereitung hatten Sie auch nach der verpatzten EM angeprangert ... Das hat uns die gesamte letzte Saison begleitet und uns bessere Möglichkeiten gekostet. Die EM ist ein gutes Beispiel dafür gewesen. Man ist einfach sehr schlecht vorbereitet dort angekommen. Die Mannschaft hat sich quasi zu Tode gekämpft - und hatte trotzdem keine Chance. Es ist ganz selten, dass ich die Sportler selbst aus der Verantwortung nehme. Aber da war ich der Meinung: Es sollte mal darüber gesprochen werden, wer da erstmal noch alles seinen Job ordentlich machen muss, damit man auch eine Chance hat.

Das ist Ihre Problem-Analyse in Kürze. Was muss sich ändern, damit der Deutschland-Achter als erfolgreichstes deutsche Boot der Geschichte und der deutsche Rudersport insgesamt auf Dauer in der Weltspitze bleibt - beziehungsweise wieder dort ankommt? Der Verband müsste sich erst einmal als Gesamtes finden. Der Verband ist ja nicht nur der Vorsitzende oder nur ein Trainer. Ich bin auch Teil des Verbandes, ob ich will oder nicht. Die Offiziellen, die dort arbeiten, die Athleten, die Vereine - sie alle gehören dazu und müssen zusammen den Anspruch haben, weiter nach vorne zu kommen. Aber das sehe ich noch nicht. Es wirkt für mich so, als würde man sich weiter in einem Grabenkrieg bekämpfen, wer die bessere Lösung hat. Das wird aber am Ende des Tages nicht funktionieren.

Mit was für konkreten Folgen? Wir hängen in unserem System den anderen Ruderverbänden deutlich hinterher. Die sind im Leistungssport besser aufgestellt. Das hat der deutsche Verband bisher nicht geschafft. Die Profi-Abteilung, die um Gold fahren muss, ist bei uns zu sehr amateurhaft ausgestaltet. Das ist aber politisch gewollt. Solange sich das nicht im Ansatz ändert, werden wir es nicht dauerhaft hinkriegen, Weltspitze zu sein. Es wird nicht alles den Bach runtergehen. Aber wenn man nach ganz vorne aufschließen will, wird man sich umstellen müssen. Ich sehe aber nicht, dass der Wille in der Breite des Verbandes da ist.

Sie waren trotz der von Ihnen kritisierten strukturellen Probleme in den 13 Jahren Weltspitze. Drei Medaillen waren es bei drei Olympischen Spielen. Auf dem Papier erscheint die Goldmedaille in London 2012 wie der absolute Höhepunkt. Ist er das für Sie auch tatsächlich - oder auf welches Rennen blicken Sie besonders gerne zurück? Das sind viele Sachen - und es ist viel mehr als London. Das ist natürlich der größte Erfolg und der bleibt es auch. Aber Erfolg und Leistung sind unterschiedliche Sachen. In London hatten wir auch die Mannschaft, die physisch am stärksten war, die über den längsten Zeitraum gut vorbereitet wurde und dann zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort war. In den Jahren danach sieht man - gerade wenn man älter wird -, wie professionell sich andere Nationen ausgerichtet haben und wie wenig sich bei uns gleichzeitig weiterentwickelt hat. Ich bin sehr stolz, mit wie viel Eifer Athleten alles gegeben haben, damit wir trotzdem an der Spitze bleiben konnten. Auch im Verband gibt es Leute - das muss man an der Stelle positiv sagen -, die sich sehr für den Erfolg einsetzen. Und darüber hinaus sind da noch unglaublich viele Menschen, die sich bemühen. Aber die Verantwortung sollten eben vor allem auch die Leute übernehmen, die dafür bezahlt werden und es nicht denen überlassen, die nur mit dem Feuereifer dabei sind.

Sie waren in all den Jahren die Konstante. Das Boot um Sie herum hat sich aber immer wieder verändert. Wie entscheidend war da Ihre Rolle als integrative Kraft? Es reicht schon, wenn einer ausgetauscht wird. Dann hat man eine neue Mannschaft und plötzlich einen anderen Charakter im Boot - von der ruderischen Seite und auch vom Umgang miteinander. Das kann immer in beide Richtungen gehen. Ich sehe es nicht so, dass meine Rolle dafür einzig entscheidend war. Ich war auch nur bedingt eine Konstante. Denn über die Jahre habe ich mich ja selbst verändert. Sonst hätten wir die Erfolge gar nicht schaffen können. Im Leistungssport sagt man so schön: Das einzige, was konstant ist, ist die Veränderung. Gerade durch das, was ich dazu gelernt habe und dadurch, dass ich versucht habe, mich immer zu verbessern, habe ich meine Rolle hoffentlich ganz gut ausgefüllt. Man ist ja nicht der Papa der Mannschaft, sondern immer noch Athlet im Boot. Ich bin sehr davon überzeugt, dass im Achter immer die besten sitzen sollten - und das gilt auch für den Steuermann.

Steuermann Martin Sauer tritt nun ab. Wir kennen Sie nun seit mehr als einem Jahrzehnt vor allem als lautstarken Antreiber im Boot. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Was sind Ihre Pläne für diese Zeit - womöglich auch im Ruderverband? Ich würde gerne ganz klar sagen, was es ist. Aber es ist eher so, dass ein paar Sachen noch köcheln und abgestimmt werden. Deshalb ist alles noch ein wenig in der Schwebe. Darum bin ich aber gerade nicht traurig. Ich habe vor ein paar Monaten Nachwuchs bekommen. Ich werde also auch zuhause gebraucht. Das wird mich in den nächsten Wochen beschäftigen. Der Rest ist offen. Es ist nicht so, dass ich mich weigern würde, etwas im Verband zu machen, aber ich bin ihm aus ganz bestimmten Gründen ja auch sehr, sehr kritisch gegenüber. Mein persönlicher Eindruck ist nicht so, dass eine Mehrheit im Verband diese Kritik als berechtigt ansieht. Da geht man eher in Deckung und schießt erstmal auf die, die kritisieren - statt darüber nachzudenken, ob an dem ein oder anderen etwas dran ist. In dieser Lage bin ich an der Stelle nicht der Gefragteste.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Johannes Mohren, rbb Sport.

