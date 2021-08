Interview | Union-Präsident Dirk Zingler - "Die Erweiterung des Stadions machen wir nicht nur für uns"

11.08.21 | 17:35 Uhr

Seit 17 Jahren ist Dirk Zingler nun schon Präsident des 1. FC Union Berlin. Eine Zeit, in der sich der Verein enorm entwickelt hat. Im Gespräch erzählt er, wohin die Reise zukünftig gehen soll.

rbb: Herr Zingler, nehmen Sie uns bitte mit auf eine Zeitreise. 22. Mai 2021, Max Kruse trifft in der 92. Minute gegen RB Leipzig. Was ging da in Ihnen vor? Dirk Zingler: Das war ein besonderer Moment, weil man den Ablauf dieses Tages so nie hätte planen können. Man kann sich alles mögliche vorstellen, aber dass du in der letzten Sekunde einer Saison das Tor machst, und dieses Tor bedeutet dann die Teilnahme an den Playoffs für den internationalen Wettbewerb, das war etwas Besonderes. Es war auch schön, dass zumindest 2.000 Leute hier waren zum Feiern. Ein wunderschöner Augenblick. Mussten Sie die Vertreter von RB damals eigentlich trösten mit einer Dose Energy Drink? Nein, bei uns an der Alten Försterei wird ja grundsätzlich Bier getrunken.

Nun stehen die Playoff-Spiele der neuen Conference League an. Das Heimspiel wird nicht wie gewohnt im Stadion an der Alten Försterei stattfinden, sondern im Berliner Olympiastadion. Da dürfte einigen Union-Fans der Magen grummeln. Das verstehe ich. Aber wir haben 2008 entschieden, uns die Alte Försterei Stück für Stück selber schön zu machen. Wir haben in den letzten zehn, zwölf Jahren eine tolle Entwicklung genommen und das Stadion hat immer zu uns gepasst. Nun hat uns der Sport mal ganz kurz überholt. Wir wollen die Alte Försterei nun noch mal weiterentwickeln und ein Stück größer machen, sie für internationale Spiele möglich machen.



Es war unsere eigene Entscheidung, dabei immer nur so viel Risiken einzugehen, wie wir das Gefühl hatten, beherrschen zu können. Mit dem Olympiastadion haben wir Gott sei Dank noch ein Stadion in der Stadt, das dem Land Berlin gehört. Das werden wir in rote Farbe tauchen und dann darin Fußball spielen.

Sie erwähnten es: Union möchte das Stadion ausbauen, die Kapazität soll von 22.000 Zuschauern auf 37.500 steigen. Viele freuen sich schon darauf. Wann geht es los mit dem Ausbau? Es dauert natürlich gefühlt viel zu lange - und das auch in der Realität: Wir wollten 2021 eigentlich eröffnen, zum hundertjährigen Geburtstag der Alten Försterei. Nun rechnen wir damit, dass wir 2022 Baurecht erhalten. Dann entscheiden wir, ob wir anfangen. Denn die Bedingungen verändern sich jährlich. Niemand hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir solche anderthalb Jahre erleben werden, wie wir sie rückblickend erlebt haben. Das heißt, wir werden die Situation immer neu beurteilen müssen. Aber das ist sowieso ein Generationsprojekt. Was meinen Sie? Die Erweiterung des Stadions machen wir nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Das wird den Verein für die nächsten 40, 50 Jahren prägen. Es gilt, es sorgfältig zu machen, damit es nicht zu einer Belastung für unsere Nachfolger wird, sondern damit es Freude bringt. Deshalb kommt es mir nicht auf ein Jahr an. Der Verein hat jetzt 39.000 Mitglieder, die wollen alle rein, das weiß ich. Aber da geht Sorgfalt vor Schnelligkeit.

Zum Bundesligastart am kommenden Samstag darf Union zu Hause gegen Leverkusen zunächst 11.000 Zuschauer ins Stadion lassen, obwohl der festgelegte Inzidenz-Grenzwert in Berlin überschritten ist. Den hat die Berliner Innenverwaltung ausgesetzt - auch für andere Großveranstaltungen. Wie hat der Innensenator es begründet, dass das plötzlich doch geht? Er muss ja nicht begründen, was geht. Sondern er muss begründen, was bitte nicht geht. Aber die Grenze von 35 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner war ja festgelegt worden. Wir haben eine besondere Situation, in der unsere Grundrechte eingeschränkt werden, und zwar zurecht, bis zu einem gewissen Maße. Aber je häufiger das passiert, umso häufiger muss es begründet werden. Wir müssen ja nicht begründen, warum wir vor 11.000 spielen, es ist andersherum. Ich glaube, dass die Inzidenz von 35 sowieso für sich allein kein realer Wert mehr ist. Und wenn ich heute (Anm.: Dienstag, 10.08.2021) die Entscheidung der Bundeskanzlerin in der Ministerpräsidenten-Konferenz sehe, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sie keinen neuen (Anm.: Inzidenzwert) gefunden haben. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß natürlich, das ist ein schwieriges Thema, keiner traut sich, etwas festzulegen, das ist für alle in der Veranstaltungsbranche eine schwierige Situation.

Als Corona losging, haben viele gesagt: Das ist jetzt die Chance, dass der Profifußball zu neuer Bescheidenheit findet. Hat sich das tatsächlich eingestellt? Ich nehme schon wahr, dass wir mit bestimmten Themen viel, viel leichter durchdringen. Wenn ich höre, dass Oliver Kahn über einen Salary Cap nachdenkt, das wäre vor zwei Jahren vollkommen unvollstellbar gewesen. Da waren wir alleine. Wir haben mit unserem Positionspapier 2018 einen Gehaltsdeckel gefordert und viele haben uns belächelt dafür. Heute ist dieser Gehaltsdeckel in aller Munde. Wir sind einen Schritt weitergekommen, aber wir dürfen da nicht nachlassen. Wir müssen immer wieder bohren, immer wieder Realitäten einfordern.

Vielen Dank für das Gespräch.

